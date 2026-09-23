Internaron al "Pity" Álvarez tras el choque que tuvo en La Paternal: ¿Qué pasará con el juicio?

Tras el choque protagonizado en una estación de servicio del barrio de La Paternal, el cantante Cristian "Pity" Álvarez fue internado en las últimas horas y hay un completo hermetismo para saber qué pasará con el juicio por el crimen de Cristian Díaz.

Desde hace unas horas el artista se encuentra internado en la terapia intermedia del Hospital Tornú y aguardan a que durante la mañana de este miércoles sea trasladado a una clínica de su obra social.

El cuadro, según lo trascendido, sería una crisis hipertensiva, por lo que los médicos ordenaron su internación para mayor control.

Seguimiento del juicio





Por otra parte, este miércoles desde las 11.30 se iniciaría una nueva audiencia de juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 donde declararían cuatro testigos que fueron propuestos por la defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

Una de las testigos es Cristina Congiu, madre del músico, sumado a Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, quienes vivían en el barrio o son del círculo cercano.

La expectativa es aun mayor a poco más de un día del siniestro vial ocurrido en la avenida San Martín al 2400. Pese a que fue un choque leve y en el que no se registraron heridos, el caso trascendió y generó alarma.

Preocupación del entorno





En tanto, los defensores de Álvarez manifestaron su "preocupación" tras el siniestro y señalaron en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que la situación se encuentra "al límite de todo".

"Muy al límite todo... Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él", expresó Queijeiro, quien solicitó "medidas urgentes" al Tribunal.

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