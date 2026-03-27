Investigan la muerte de un bebé de un año tras asfixiarse con una uña postiza

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 del Departamento Judicial de San Martín inició una investigación bajo la carátula de averiguación de causal de muerte, tras el fallecimiento de un bebé de un año en la localidad de Los Polvorines.

La tragedia ocurrió el sábado pasado y el informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa fue una asfixia mecánica.

Según el reporte médico forense, el menor, identificado como Dante Valentino Bermúdez Rumi, presentaba una obstrucción en las vías aéreas superiores.

Los peritos hallaron dos elementos extraños en la garganta del menor, compatibles con uñas postizas, que provocaron el cese de la función respiratoria.

Además, el examen descartó la presencia de otras lesiones físicas o signos de violencia en el cuerpo.

El trágico episodio ocurrió en una vivienda del partido de Malvinas Argentinas. Tras el incidente, los familiares trasladaron de urgencia al menor al Hospital de Trauma de Grand Bourg. Desde el centro de salud indicaron que el paciente ingresó sin signos vitales y que las maniobras de reanimación cardiopulmonar resultaron infructuosas.

La madre del nene, Aylín, quien se desempeña como manicura, utilizó sus redes sociales para brindar detalles del hecho. La mujer calificó el suceso como un accidente doméstico y rechazó versiones sobre una presunta falta de supervisión.

"Desayunábamos, almorzábamos, merendábamos, jugábamos, dormíamos juntos y salíamos", escribió. Asimismo, la mujer explicó que durante las dos semanas previas al fallecimiento no había realizado actividades laborales para dedicar tiempo completo al cuidado de su hijo.

No obstante, el trágico desenlace derivó en un conflicto entre la familia materna y la paterna, que incluyó denuncias por impedimento de contacto con los restos del menor. Aylín denunció que el entorno del padre del niño intentó restringir su participación en las ceremonias fúnebres.

Según su testimonio, no se le proporcionó información sobre el cronograma del velatorio ni el lugar del entierro. "Se enteró por terceros sobre el entierro de Dante", indicaron allegados a la madre.

La denunciante sostuvo que solo pudo permanecer una hora junto al cuerpo de su hijo durante el velatorio. Luego, aseguró que la inhumación se realizó sin su presencia y sin una notificación previa por parte de la familia paterna. Esta situación obligó a la mujer a intervenir ante las autoridades policiales para localizar el destino final de los restos.

En el marco del conflicto familiar, se reportaron agresiones físicas en las inmediaciones del hospital el día del fallecimiento. La madre del menor aseguró contar con videos y registros de mensajes que documentan los incidentes y las gestiones realizadas por la familia paterna en la empresa funeraria sin su consentimiento.

Hasta el momento, el expediente no cuenta con imputados, ya que las medidas de prueba apuntan a verificar si existió algún grado de negligencia o si se trató estrictamente de un accidente doméstico.

Mientras la causa judicial avanza, el entorno cercano a la madre del menor inició una campaña en redes sociales bajo la consigna de "Justicia por Dante".