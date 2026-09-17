Investigan si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con Candela Arizaga

La Justicia porteña inició una investigación para comprobar si Facundo Moyano incumplió la prohibición de acercamiento y de contacto con Candela Arizaga. Cabe destacar que se encuentran vigentes las medidas cautelares dictadas en la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género contra el ex diputado.

La fiscal Florencia Nocerez dispuso en las últimas horas una serie de medidas para determinar si se llevaron a cabo encuentros entre el dirigente y Arizaga en un apart hotel de Puerto Madero.

En el marco de la investigación, se retiraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y los libros de registro de huéspedes, que se encuentran ahora bajo análisis.

La medida toma relevancia porque Moyano actualmente no puede acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y tampoco debe mantener cualquier tipo de contacto con ella.

Las restricciones fueron impuestas tras el episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano durante la madrugada del 4 de agosto, cuando Arizaga salió corriendo del edificio de Avenida del Libertador donde reside Moyano y fue interceptada por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Luego de ese episodio, el ex diputado fue detenido y logró recuperar la libertad horas después, a partir de una serie de medidas cautelares. Posteriormente Arizaga negó haber sido golpeada o privada de su libertad. También manifestó en reiteradas oportunidades su intención de volver a tener contacto con Moyano.

En esa línea, este miércoles, Roberto Herrera, abogado de Arizaga, presentó un nuevo escrito ante la Fiscalía de Género Norte para solicitar el "inmediato levantamiento" de las restricciones. En el escrito, sostuvo que ya no existiría un riesgo concreto que justifique mantener las medidas y resaltó la voluntad de la joven de "restablecer el vínculo" con Moyano.

El abogado argumentó que las medidas tienen una finalidad preventiva y que su continuidad debe estar sustentada en la existencia de un riesgo actual. Sin embargo, desde la fiscalía aún no levantaron las restricciones, por lo que se encuentran vigentes mientras avanza la investigación.