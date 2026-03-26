Irrumpió desnudo en una casa y amenazó de muerte a la dueña: acabó detenido

Un hombre con antecedentes por abuso sexual irrumpió desnudo en la vivienda de una mujer en Monte Quemado, Santiago del Estero, la amenazó de muerte y fue detenido.

El hecho más grave ocurrió el 1° de marzo a las 16 horas, cuando el sujeto intentó ingresar por la fuerza al domicilio de la víctima. Ella pidió ayuda a los vecinos, que lograron ahuyentarlo, pero horas más tarde, regresó y repitió la conducta.

La misma noche, otra vecina lo encontró desnudo frente a su casa a las 5 de la madrugada. Ambas radicaron denuncias en la Comisaría Comunitaria 22 de Monte Quemado.

A pedido del fiscal Gabriel Gómez, el juez departamental dictó la prisión preventiva del imputado.

El historial de delitos del imputado

El imputado acumula causas por robo, daños, abuso sexual, amenazas calificadas, desobediencia judicial y exhibiciones obscenas, según Nuevo Diario.

El agresor fue acusado de los delitos exhibiciones obscenas y amenazas. En el marco de la causa, se ordenaron una pericia psiquiátrica, una evaluación psicológica y un informe socioambiental.

Las autoridades realizarán además un relevamiento vecinal para identificar otras posibles víctimas que no denunciaron por temor a represalias.

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