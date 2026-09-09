Jana Maradona apuntó contra Leopoldo Luque: "Es traidor porque mi papá lo quería y lo defendía"

Jana Maradona volvió a referirse al juicio por la muerte de Diego Maradona y apuntó directamente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete profesionales de la salud acusados en el proceso. En ese sentido, la hija de Maradona aseguró sentirse "traicionada a niveles extraordinarios"

Jana lanzó una fuerte acusación contra el médico: "Luque, sos un hijo de p...", expresó durante una entrevista con TN al recordar la relación que mantenía con su padre.

La hija de Maradona reconoció que volver a declarar durante el juicio significó revivir momentos especialmente dolorosos. "Es una mierda haber declarado dos veces porque uno, ante eventos tan traumáticos, intenta dejarlos en un lugar de la mente o resguardados porque es muy doloroso y solo se abre esa cajita cuando es realmente necesario", explicó.

Jana Maradona se refirió al juicio por la muerte de su padre y apuntó contra Luque (Imagen TN).

A pesar del impacto emocional que le genera recordar aquellos momentos, Jana sostuvo que decidió continuar declarando porque considera que es fundamental para hacer justicia. "El año pasado me puse en la cabeza que no importa cuántas veces tenga que hablar, lo voy a hacer con la misma fuerza porque mi papá merece que estemos acá contando todo lo que pasó", afirmó durante la entrevista.

Jana también recordó la decisión de continuar con una internación domiciliaria durante los últimos días de vida del Diez. Según su relato, la familia había evaluado trasladarlo a una clínica con atención permanente, pero finalmente optaron por mantenerlo en su domicilio luego de recibir garantías de que tendría cuidados equivalentes a los de un sanatorio.

"Nosotras dábamos el corazón entero cada vez que teníamos que tomar una decisión. No teníamos idea, no teníamos conocimientos y nos apoyábamos realmente en los médicos", sostuvo.

Además, recordó los chats que fueron exhibidos durante el proceso judicial y en los que, según relató, fue descalificada por plantear alternativas para el cuidado de su padre. Jana aseguró que en esas conversaciones la calificaban de "pelotuda" y "retrasada", una situación que volvió a quedar expuesta durante el debate oral.

En cuanto a su relación con sus hermanas Dalma y Gianinna Maradona, Jana afirmó que mantienen un trato cordial y que la muerte de su padre generó una unión entre ellas a partir del dolor compartido. "Desde que falleció mi papá, lo que siempre digo es que nos unió necesariamente. Eso nos duele a todos y lógicamente nos une de alguna manera ese dolor", expresó.

Por último, Jana volvió a cuestionar duramente a Luque y remarcó la confianza que Diego había depositado en él. "La traición viene de quien más querés porque, si no, es un hijo de puta más. Es traidor porque mi papá a Luque lo quería y lo defendía, por eso es aún más terrible lo que pasó", afirmó. Mientras tanto, el juicio ingresó en una etapa clave: la Fiscalía terminó de presentar sus pruebas y las defensas comenzarán a convocar a sus propios testigos y peritos.