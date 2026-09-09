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FEMICIDIO

Joven mató a balazos a su novia de 18 años y se dio a la fuga

El agresor le disparó a su pareja en medio de una fuerte discusión y también lesionó al padre de la víctima, quien se encuentra fuera de peligro.

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Una adolescente de 18 años fue asesinada este martes por la noche en una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano, en el marco de un presunto femicidio cometido por su novio, quien tras el ataque se dio a la fuga.

Por motivos que los efectivos policiales intentan establecer con precisión, el joven mantuvo una fuerte discusión con su novia, identificada como Camila Ruth Castro, en el interior de una finca del mencionado distrito. En plena disputa, el agresor extrajo un arma de fuego y le disparó a la chica en el cuello.

Durante la violenta secuencia, el padre de la víctima intervino para defenderla y también resultó herido de bala por el atacante en ambas piernas.

Tras el llamado de alerta, la joven fue trasladada de urgencia al Hospital de Ituzaingó, donde los profesionales médicos constataron su fallecimiento a raíz de la gravedad de la lesión recibida. 

En tanto, su progenitor fue ingresado en el mismo centro de salud y, según consignó el portal Oeste Noticias, ya se encuentra fuera de peligro porque evoluciona satisfactoriamente de sus heridas.

Personal de la Policía Científica y de las dependencias de seguridad de la jurisdicción trabajan en el lugar para reconstruir la secuencia exacta de los disparos y esclarecer los motivos que originaron la discusión. 

El hecho es investigado formalmente como un presunto femicidio seguido de un ataque contra el padre de la víctima, mientras que el autor de los disparos continúa prófugo y es intensamente buscado por los investigadores.

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