Jubilado de 80 años murió cuando delincuentes encapuchados robaron en su casa: investigan si sufrió un infarto por el terror que vivió

Un jubilado, de 80 años, murió cuando cinco ladrones encapuchados ingresaron a su vivienda y la desvalijaron.

Los investigadores creen que el octogenario habría perecido como consecuencia de un infarto.

El dramático suceso se registró el viernes y las autoridades policiales buscan intensamente a los delincuentes.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en horas de la madrugada en Fray Mamerto Esquiú al 200, en el cruce con Venancio Flores.

Allí, los hampones entraron a una finca de ese vecindario, oportunidad en la que redujeron con intenciones de robo a los integrantes de una familia.

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Según agregaron los informantes, los malvivientes se apoderaron de dinero y de otros objetos de valor, entre ellos un Chevrolet Cruze.

El octogenario se habría descompensado

Trascendió que el hombre perdió la vida a raíz del accionar de los individuos, estimándose que se habría descompensado al padecer un ataque cardíaco, que presuntamente se habría originado por el miedo que debió soportar por la presencia de estos asaltantes dentro del mencionado inmueble.

Al respecto, las versiones sostienen que el Chevrolet Cruze sustraído apareció luego abandonado a unas veinte cuadras del escenario del ilícito.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía Local, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos, con el objetivo de apresar a los marginales.

Intervino en este expediente penal, que preventivamente se mantiene caratulado "Robo agravado en poblado en banda y averiguación de causales de muerte", la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Los funcionarios de la Justicia resolvieron que se lleven adelante varias pericias destinadas a certificar fehacientemente las razones que habrían provocado el fallecimiento de la víctima.

Por F.V.

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