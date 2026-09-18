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Viernes, 18 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
FATAL TENTATIVA DE ASALTO

Jubilado mató a presunto ladrón que habría intentado robar en su vivienda

El caso ocurrió en la zona noroeste del Gran Buenos Aires. Un sospechoso alcanzó a escapar.

Fernando Vázquez
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Un jubilado, de 75 años, mató a cuchilladas a un presunto ladrón que habría ingresado a robar en su vivienda. El suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense. Otro sospechoso logró fugar, supuestamente ileso.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, se produjo cuando los individuos entraron a una vivienda situada en el cruce de Maipú y Fray Mamerto Esquiú.

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Según agregaron los informantes, los sujetos entraron al patio del inmueble, oportunidad en la que habrían tratado de forzar una puerta mediante la utilización de una barreta.

Se defendió a cuchilladas

Trascendió que dicha maniobra resultó advertida por el septuagenario, quien resolvió enfrentar a los asaltantes y comenzó a forcejear con ellos, ocasión en la que hirió a cuchilladas a uno de los malvivientes, provocándole el fallecimiento.

A raíz de lo ocurrido, al morador del domicilio lo condujeron luego al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Carlos Alberto Bocalandro, ya que habría padecido una descompensación.

Mientras tanto, los servidores públicos destinados en la comisaría cuarta del distrito realizan varias diligencias en el vecindario para esclarecer el ilícito.

Por F.V.

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