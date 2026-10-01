Jubilado perdió el control del auto, se subió a la vereda y atropelló a 13 personas

Un conductor de 80 años atropelló a 13 personas que estaban subidas a una vereda luego de haber perdido el control del vehículo. Entre los heridos se contabilizaron 9 adultos y cuatro menores de edad.

Este dramático hecho ocurrió el miércoles por la noche en la localidad de Cerrillos, en la provincia de Salta, cuando, por cuestiones que aún se investigan, el jubilado se salió del camino y terminó embistiendo a los vecinos que se encontraban reunidos.

Según informaron medios locales, tres de los menores de edad tuvieron que ser trasladados a hospitales cercanos, uno fue dado de alta y un bebé continúa internado en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta; además, algunos de los heridos debieron ser atendidos en el lugar.

La primera reacción de las personas que no habían sido alcanzadas por el vehículo fue correrse como para evitar ser chocadas, y una vez a salvo se acercaron al lugar donde se encontraba el auto e intentaron asistir a los heridos.

Cómo fue el impactante choque

Las cámaras de seguridad de la zona capturaron el momento en que el hombre, oriundo de La Merced y que viajaba solo a bordo de un Renault 11, subió a la vereda e impactó contra el grupo de personas.

Tras el choque, el conductor sufrió una crisis de nervios y mostró signos de desorientación, por lo que fue uno de los que recibió atención médica en el lugar del siniestro. Además, contaba con la documentación en regla del vehículo.

La principal hipótesis que analizan los investigadores es la posibilidad de que el hombre haya sufrido una descompensación mientras manejaba, debido a que el test de alcoholemia que le realizaron por rutina dio negativo.