Juicio a Aníbal Lotocki: se negó a declarar y la fiscalía lo acusó de abandonar al paciente

En la primera audiencia, Aníbal Lotocki se negó a declarar. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 abrió este miércoles el juicio contra el médico acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del empresario Cristian Zárate. El hombre, de 50 años, murió después de una intervención estética que el cirujano le practicó en 2021 pese a sus antecedentes de tabaquismo, coronavirus y diabetes.

La audiencia arrancó con la lectura de los hechos previos y posteriores al fallecimiento de Zárate. Después llegó el turno de la acusación fiscal, que reveló un dato clave: la cirugía duró poco más de cuatro horas y, en medio de la intervención, Lotocki abandonó el quirófano durante 40 minutos para participar de una audiencia virtual mientras su equipo seguía operando.

"Pusieron en peligro la vida de Zárate. Lotocki y su equipo lo dejaron abandonado a su suerte", sostuvo el fiscal al reconstruir los momentos previos a la muerte del paciente.

Tras un cuarto intermedio de más de media hora, Lotoki hizo uso de su derecho de no hablar. La fiscalía avanzó entonces con la lectura de declaraciones previas de Lotocki en otras causas,

Otros imputados y la causa por los glúteos

También están acusados por homicidio con dolo eventual otros cuatro médicos y la dueña del Centro Médico Conde (CEMECO), la clínica donde operaron a Zárate. Entre los imputados hay dos cirujanos plásticos, una médica intensivista, un anestesista y la doctora Fernández, encargada del cuidado del paciente desde su ingreso a la habitación hasta que se descompensó al día siguiente. El juicio contra ella está suspendido por motivos psiquiátricos.

El juicio abordará primero la muerte de Zárate y luego una segunda causa: las lesiones sufridas por cinco pacientes a quienes les aparecieron granulomas o induraciones después de procedimientos de aumento de glúteos con polimetilmetacrilato.

El caso Zárate: la cirugía y la agonía posterior





Zárate había acordado con Lotocki una lipoescultura y una dermolipectomía por 6500 dólares. La intervención se realizó el 15 de abril de 2021 en CEMECO y abarcó cuello, hombros, pectorales, brazos, axilas, abdomen, pelvis, región lumbar, sacra y glúteos. Para la fiscalía, la cantidad de procedimientos y el estado general del paciente exigían realizar las intervenciones en distintas etapas, algo que no ocurrió.

Cristian Zárate .

Horas después de la operación, una enfermera notó una anomalía en el drenaje y avisó al cirujano, que ordenó reabrir una de las heridas en el quirófano.

Esa noche, Zárate no pudo dormir por los fuertes dolores, y a la mañana siguiente se descompensó y tuvo que ser intubado. La clínica pidió una ambulancia y, ante la gravedad del cuadro, solicitó una segunda unidad. Cuando los médicos llegaron, comprobaron que el paciente estaba mal intubado; poco después sufrió un paro cardíaco y murió pese a los intentos de reanimación.

La fiscalía sostiene que Lotocki operó a Zárate a pesar de conocer los riesgos que la cirugía implicaba para su vida y que no adoptó las medidas necesarias para evitar el desenlace fatal. A la acusación por homicidio se suma otro cargo: la presunta alteración de la historia clínica del paciente, que complica aún más la situación judicial del cirujano.

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