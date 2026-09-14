Juicio a Pity Álvarez: al inicio de la nueva audiencia, la defensa volvió a pedir la suspensión del debate

"Pity" Álvarez se presentó este lunes en tribunales acompañado por su hermana y su abogado, Sebastián Queijeiro. Con esta, el juicio ya lleva seis semanas y va por su octava jornada de debate.

Antes de avanzar con los testimonios, la defensa volvió a insistir con un pedido de suspensión. El fiscal Sandro Abraldes rechazó el planteo y fue crítico con la estrategia de los abogados del músico, a quienes acusó de buscar "prolongar indefinidamente la realización del juicio".

Para el mediodía, está previsto que declare Celminia Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense. También que lo haga Esteban Toro Martínez, quien forma parte del mismo equipo.