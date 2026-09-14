TRIBUNALES
Juicio a Pity Álvarez: al inicio de la nueva audiencia, la defensa volvió a pedir la suspensión del debate
En la octava jornada la defensa del músico volvió a solicitar la suspensión del debate, un planteo rechazado por el fiscal Sandro Abraldes, quien acusó a los abogados de buscar dilatar el proceso antes de la declaración clave de los peritos del Cuerpo Médico Forense.
"Pity" Álvarez se presentó este lunes en tribunales acompañado por su hermana y su abogado, Sebastián Queijeiro. Con esta, el juicio ya lleva seis semanas y va por su octava jornada de debate.
Antes de avanzar con los testimonios, la defensa volvió a insistir con un pedido de suspensión. El fiscal Sandro Abraldes rechazó el planteo y fue crítico con la estrategia de los abogados del músico, a quienes acusó de buscar "prolongar indefinidamente la realización del juicio".
Para el mediodía, está previsto que declare Celminia Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense. También que lo haga Esteban Toro Martínez, quien forma parte del mismo equipo.