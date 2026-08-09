Juicio a Pity Álvarez: cuánto durará y la pena que podría recibir si lo condenan por homicidio

Este lunes 10 de agosto, Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú se sentará en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29. Todos los detalles del caso.

El cantante enfrentará una acusación central por homicidio calificado por el uso de arma de fuego tras el asesinato de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano.

De ser hallado culpable bajo esta escala penal, la condena contempla penas que van de los 8 a los 25 años de prisión, con agravantes que podrían elevar el pedido fiscal.

Además de la causa principal por el crimen en el barrio Cardenal Samoré, el exlíder de Intoxicados acumula otras imputaciones judiciales que serán juzgadas en el mismo debate.

En ese tramo del proceso, la Justicia analizará episodios ocurridos en noviembre de 2016 por los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas ejercidas contra su mánager y una allegada.

Un proceso con 11 audiencias y acumulación de causas

El cronograma fijado por los jueces Gustavo Groerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro establece un esquema de 11 jornadas de audiencias a desarrollarse durante agosto y septiembre.

La acumulación de los expedientes de 2016 y 2018 complicará la situación procesal de Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú, ya que la fiscalía a cargo de Sandro Abraldes buscará una pena unificada de cumplimiento efectivo.

El dictamen médico que acreditó la reserva cognitiva del artista fue determinante para rechazar las postergaciones planteadas por la defensa.

Con la habilitación judicial completa, el proceso penal definirá si el exvocalista deberá regresar a un establecimiento penitenciario para cumplir la condena final por el conjunto de los delitos imputados.