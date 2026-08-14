Juicio a Pity Álvarez: declarará un amigo de la víctima que intentó frenar la pelea

En la continuidad del juicio que se le lleva a Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018, se espera para este viernes la declaración de Carlos Stiempcich, quien según la investigación, intentó frenar la pelea antes de que el músico sacara un arma y disparara.

El amigo de la víctima se presentará este viernes a las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

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La declaración de Stiempcich será clave tras los testimonios de Agustina Inbernoz, quien acompañó a Álvarez aquella madrugada, y de su padrastro, Raúl Alberto Prieto Inbernoz. Ambos introdujeron en el debate la discusión previa entre Pity y Díaz y las provocaciones que, según sus relatos, habría realizado la víctima antes de los disparos.

La mujer sostuvo que Díaz se acercó al músico y comenzó a buscar pelea, pero aseguró que al escuchar las detonaciones se dio vuelta y que no vio el momento de los disparos. Su padrastro habló de un hostigamiento hacia el cantante, con empujones, escupitajos y desafíos.

La investigación

De acuerdo con la reconstrucción del hecho que hizo la Justicia, aquella madrugada el hombre estaba sentado junto a Díaz en un banco ubicado a unos 50 metros de la Torre 12B cuando Pity salió del edificio acompañado por Inbernoz.

Según esa investigación, Díaz llamó al músico por su apodo y comenzó una conversación que derivó en una discusión.

Stiempcich habría intentado separarlos para evitar que la situación escalara, pero el enfrentamiento continuó hasta que Díaz se acercó a Álvarez e hizo un ademán como si fuera a golpearlo con la cabeza, y fue cuando "Pity" extrajo una pistola calibre .25 de su campera y efectuó el disparo.

El relato de este testigo podría resultar central para precisar cuánto duró realmente la discusión, qué hizo cada uno de los protagonistas y qué ocurrió inmediatamente antes de que Álvarez sacara el arma.

Otros testimonios

Además de Stiempcich, para este viernes fueron citados Liliana Díaz, Fanny Johana Valdivia Quea, Laura Bellizzi, Carla Mariela Collazo, Pablo Sebastián Robles y Pablo Roberto Musumano, todos vecinos del barrio Samoré que declararon durante la investigación del homicidio.

Entre ellos sobresale el testimonio de Fanny Johana Valdivia Quea, quien por entonces era pareja de Alejandro Pedroso, el vecino que declaró el miércoles. Según consta en el procesamiento, ambos escucharon primero una discusión y después las detonaciones.

El "Pity" Álvarez junto a la víctima del episodio (Redes).

Pedroso reconstruyó esa escena frente al tribunal: contó que estaba por cenar cuando oyó los disparos, abrió la ventana y vio un cuerpo tendido sobre la vereda. En un primer momento reconoció al músico por su particular manera de caminar y confirmó que se trataba de él cuando escuchó a la mujer que lo acompañaba gritar: "¿Qué hiciste, Cristian?".

El resto de los vecinos también aportó datos sobre lo que ocurrió aquella madrugada en el complejo Samoré. Sus testimonios fueron incorporados al expediente como parte de la reconstrucción de la secuencia que rodeó al crimen.

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