Juicio a Pity Álvarez: declararon la ex pareja de Cristian Díaz y vecinos de Barrio Samoré

Este viernes se llevó a cabo la tercera audiencia por el crimen de Cristian Díaz con la concurrencia de nuevos testigos convocados por la fiscalía.

En ese marco, se presentaron a testificar varios vecinos de Barrio Samoré, el complejo habitacional emplazado en Villa Lugano donde murió Díaz.

En primer lugar declaró un amigo de la víctima, el testigo presencial Carlos Ulises Stiempcich, cuya declaración se hizo en reserva y sin presencia de la prensa.

Luego fue el turno de Liliana Díaz, pareja de Cristian Díaz al momento del crimen, quien contó que mantuvo una relación de ocho años con el sujeto y vivían en Villa Lugano.

"Yo hablé con él ese mismo día al mediodía. Me dijo que le iba a llevar plata a Jacqueline, su hija, que se iba para Samoré. Él me mandó un mesaje pero yo lo vi despues de que me enteré de lo sucedido. El mensaje decía que iba para casa, que le dejara la llave afuera. La noche anterior nos sentamos cenamos hablamos de la familia. No sospeché ni me dijo nada. Nunca me dijo nada de Pity", expresó ante la Justicia.

Después contó cómo se enteró de la muerte de su pareja. "Jamás me hubiese imaginado que podía pasar algo asi. Jamás. Me enteré porque me llamó su hermana. Yo estaba durmiendo", señaló.

Más adelante siguió la audiencia con la ronda de vecinos que declaró. Fanny Valdivia, una de ellas, indicó que lo conocía a Pity Álvarez del barrio.

"Cuando estaba apunto de llegar a la ventana escuché gritos. Me asomé y vi una persona tirada en el piso a la que no reconocí y dos personas más. Una chica que gritaba: ‘Qué hiciste Cristian'. A la otra persona la reconocí: era el 'Pity'. Después se subieron a un auto que estaba sobre la vereda", relató la mujer.

Otra de las vecinas que se presentó a declarar fue Laura Bellizi, quien afirmó que el trato con Pity siempre fue "muy bueno" y que no escuchó quejas de "la torre del edificio 12".

"Me asomé a la ventana y escuché una mujer que gritaba: ‘Se está muriendo ayudenlo'. Enseguida llamá a la policia y al 911. Avisé que estaban yéndose para la avenida. Yo vi dos masulinos, pero no los reconocí", resaltó.

Por último, se presentó Carla Collazo, encargada del edificio donde ocurrió el crimen. La mujer sostuvo que su trato con Díaz era un "hola y chau" y que se llevaba bien con Pity Álvarez.

"Yo del señor Álvarez no tengo nada malo para decir. Siempre tuve buena relación con él. Después, nunca vi nada raro en el edificio, nunca vi violencia. No puedo decir nada malo de él porque siempre tuve buena relación. Con Díaz también teníamos una relación de ‘hola y chau', porque es el papá de la hija de una amiga. Para mí era buena persona. Nunca lo vi en nada raro como para decir que andaba en cosas raras", enfatizó en su declaración.