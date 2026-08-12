Juicio a Pity Álvarez: declaró la ex de Cristian Díaz y complicó al músico

En la segunda audiencia del juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, la expareja de la víctima, Verónica Román, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 y complicó la situación procesal de Cristian "Pity" Álvarez.

La testigo, madre de la hija de 16 años del hombre asesinado el 12 de julio de 2018 en el Barrio Samoré de Villa Lugano, afirmó ante las preguntas del fiscal Sandro Abraldes que no percibe arrepentimiento en el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Testimonios clave de la expareja y la novia del cantante

Durante su declaración, la mujer remarcó el impacto emocional que provocó la pérdida en la familia y pidió una condena firme.

"Espero que se haga justicia por él. Honestamente no veo que a él le importe lo que pasó y a mi hija la dejó sin un padre. Si tiene que pagar que pague, tiene que ir preso", expresó ante la querella encabezada por el abogado Fernando Burlando.

Tras el testimonio de la mujer, declaró por la plataforma Zoom Agustina Inbernoz, novia de Pity Álvarez al momento del crimen y radicada en Estados Unidos.

La testigo reconoció que descartó el arma de fuego en la Autopista Dellepiane mientras se dirigían al boliche Pinar de Rocha, aunque sostuvo que la víctima buscó la discusión previa y aseguró no recordar diversos detalles vertidos durante la instrucción del caso.

Detalles de las audiencias y los testigos del proceso

El juicio, que consta de 11 jornadas, cuenta también con la citación de Raúl Alberto Prieto Inbernoz, Fanny Johana Valdivia Quea y el vecino Alejandro Pedroso. Por su parte, la declaración del testigo presencial Carlos Ulises Stiempcich fue reprogramada para este viernes.

El acusado asistió a los tribunales acompañado por su hermana Débora Álvarez bajo operativo policial. Durante la jornada ingresó al recinto con guantes equipados con luces que el secretario del tribunal le exigió retirar.

En tanto, la defensa del músico indicó que declarará en instancias avanzadas del debate oral, luego de que el acusado se quedara dormido en tramos del proceso judicial.