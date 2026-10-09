Juicio a Pity Álvarez: la defensa del cantante pidió la nulidad de la pericia interdisciplinaria

Mientras sigue adelante el juicio por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, los abogados defensores de Cristian "Pity" Álvarez pidieron la nulidad de la pericia interdisciplinaria llevada a cabo en el Cuerpo Médico Forense (CMF) que determinó que el músico está en condiciones de afrontar el proceso por homicidio.

Fuentes de la investigación informaron que los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la invalidez e "ineficacia" del análisis porque consideran que "se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones".

Todas las noticias de Crónica, EN VIVO

Por eso, requirieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen a raíz de haber "documentado" una conclusión con anticipación a la pericia realizada en el CMF, al tiempo que peticionaron un nuevo examen al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

De forma subsidiaria, los letrados solicitaron la citación a declarar de los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, "junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación" del artista.

La muerte de Cristian Maximiliano Díaz ocurrió en julio de 2018 (Archivo).

Si bien el informe "no advierte una alteración de las facultades psíquicas", los peritos firmaron en disconformidad y señalaron que "el peritado no se encontraba lúcido", al momento de realizar el análisis.

"Hasta tanto estas cuestiones sean resueltas, solicitamos que se suspenda la audiencia convocada para este viernes a las 11:30", se lee en el escrito de 22 páginas. Además, reclamarán la nulidad del debate debido a que pasaron más de 16 días de la última audiencia.

"También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense", agrega el documento.

El caso

La acusación contra Álvarez sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

"Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo", expresó cuando se entregó a la Policía. El intérprete de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy