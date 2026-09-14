Juicio a Pity Álvarez: el testimonio de la forense que examinó a la víctima

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano, avanza con una nueva audiencia centrada en la prueba médica y pericial, tras la suspensión del último encuentro por la descompensación del músico.

Durante esta jornada declararon Mariela Biazoni Rolla, la médica legista que examinó al cantante tras su detención, y Angélica Cristina Bustos, la forense que realizó la autopsia de la víctima.

La primera en declarar fue Bustos, mediante Zoom. Consultada por la Fiscalía, detalló que encontró cuatro orificios de entrada de proyectiles: en el mentón, el labio inferior, el pómulo izquierdo y la mandíbula, también del lado izquierdo.

Previo a esto, la defensa del músico pidió anular el proceso penal.

Qué dijo la forense que le realizó la autopsia a Díaz





La especialista explicó que tres de los disparos siguieron una trayectoria similar -de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba-, mientras que el restante tuvo un recorrido de adelante hacia abajo. A partir de esas características, concluyó que el tirador debió estar ubicado del lado izquierdo de la víctima, disparando en diagonal.

Durante la autopsia, la forense recuperó tres de los proyectiles y determinó que los disparos fueron efectuados a corta distancia, por la presencia de un "graneo de pólvora" sobre la mejilla de Díaz.

Este lunes se lleva adelante una nueva audiencia por el juicio contra "Pity" Álvarez.

También explicó que, según el estudio histopatológico, las heridas se produjeron mientras la víctima todavía estaba con vida. La causa de muerte, precisó, fue lesiones craneoencefálicas por arma de fuego junto con una hemorragia interna.

Ya durante las preguntas de la defensa, Bustos aclaró que no es posible saber cuál de los cuatro disparos se produjo primero. Uno de ellos, dijo, tuvo una trayectoria distinta a los demás -de arriba hacia abajo-, mientras que los otros tres fueron de abajo hacia arriba.

La médica también precisó que dos de los impactos, identificados como 2 y 3, tenían capacidad para causar la muerte por sí solos, algo que no ocurría con los otros dos. Aun así, remarcó que el deceso no fue instantáneo: "Había una gran cantidad de sangre", señaló, en referencia a los signos de que la circulación seguía activa.