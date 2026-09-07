Juicio a Pity Álvarez: este lunes se reanuda el debate luego de su descompensación

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez se reanudará este lunes 7 de septiembre en los tribunales porteños, en el marco de la causa que investiga el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados deberá presentarse nuevamente ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

La audiencia está prevista para después de las 10.30 y, según fuentes vinculadas al caso, el músico estará presente en la sala, al igual que durante las jornadas anteriores del debate. La continuidad del juicio se produce luego de que la última audiencia tuviera que ser suspendida por un cuadro de salud que sufrió Álvarez.

El episodio ocurrió el miércoles 2 de septiembre, cuando el músico se descompensó durante la jornada judicial. Ante la situación, las autoridades dieron aviso al sistema de emergencias y el SAME acudió al Tribunal para asistirlo y evaluar su estado de salud.

Tras ser examinado por los profesionales, se constató que Álvarez había sufrido un pico de presión y presentaba niveles elevados de glucosa. Debido a este cuadro, se dispuso su traslado al Hospital Fernández, donde permaneció bajo atención médica durante algunas horas.

El músico finalmente firmó el alta voluntaria y pudo retirarse del centro de salud para regresar a su domicilio. El episodio obligó a interrumpir temporalmente el debate oral, que ahora continuará con la presencia del acusado en el Tribunal.

En declaraciones a la prensa, Sebastián Queijeiro, uno de los abogados defensores de Álvarez, explicó que el artista se encuentra acompañado por su hermana. El letrado también hizo referencia a los problemas de consumo que atraviesa el músico y sostuvo que su familiar cumple un rol importante en su cuidado cotidiano.

De esta manera, el juicio por el crimen de Cristian Díaz retomará su curso este lunes, mientras la Justicia continúa con las distintas instancias del debate. La nueva audiencia tendrá como protagonista nuevamente a Pity Álvarez, quien deberá permanecer presente en el proceso judicial que investiga el homicidio ocurrido hace ocho años