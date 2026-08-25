Juicio a "Pity" Álvarez: mañana habrá nuevas defensas y pedido de nulidad

Detalles de lo que será el día 5. El debate oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez se reanudará mañana tras el receso otorgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

En paralelo, la audiencia marcará la presentación formal de los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro al frente de la representación técnica del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, quienes adelantaron que solicitarán la nulidad de las actuaciones judiciales vigentes en el marco de la causa por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz.

Estrategia legal y planteo sobre el juicio por jurados

La nueva conducción de la defensa argumentará que la tramitación del expediente ante un tribunal técnico vulnera garantías constitucionales.

En ese sentido, los letrados solicitarán la invalidez de lo actuado al considerar que el proceso contra el músico debió desarrollarse bajo la modalidad de juicio por jurados.

"El juicio debería ser ante jurado popular. Si se anula el juicio, se anula. O termina con un sobreseimiento o hay que hacer un nuevo juicio", explicaron los profesionales respecto de los fundamentos de su presentación inicial.

A la par del recurso técnico, la representación del acusado mantendrá bajo observación la capacidad psíquica del artista para enfrentar la instancia de juzgamiento, un aspecto sobre el cual requirieron una revisión profunda de las pericias previas y del estado general de salud del imputado.

Antecedentes de la causa y desarrollo del proceso

El juicio investiga los hechos ocurridos en julio de 2018 en la localidad de Villa Lugano, donde el músico se encuentra imputado bajo la carátula de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

De acuerdo con el expediente penal, Cristian "Pity" Álvarez mantuvo una discusión con Cristian Maximiliano Díaz que derivó en múltiples disparos hacia la zona cefálica de la víctima.

El debate conducido por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro había sido pausado temporalmente tras la revocación de la asistencia letrada oficial por parte del propio imputado.

La reapertura de las audiencias dará paso al análisis de los planteos preliminares y a la continuidad del cronograma de declaraciones testimoniales previsto ante la fiscalía liderada por Sandro Abraldes y la querella ejercida por el abogado Fernando Burlando.