Juicio a Pity Álvarez: quiénes declararán este miércoles por el crimen de Cristian Díaz

El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez continuará este miércoles con nuevas declaraciones vinculadas a la investigación por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Entre los testigos convocados a la novena audiencia se encuentra Mariano González, el policía que participó de la búsqueda del cantante luego del homicidio y que lo encontró en Pinar de Rocha, el reconocido boliche de Ramos Mejía al que había concurrido después del hecho, según informaron fuentes vinculadas a la causa a Noticias Argentinas.

Además, durante esta nueva jornada declarará Walter Guayta, el efectivo policial que recibió a Álvarez cuando el músico se presentó ante las autoridades para entregarse. Su testimonio estará relacionado con las circunstancias posteriores al crimen y con el procedimiento realizado tras la llegada del acusado a la comisaría.

Además, fueron citados la licenciada Adela Beatriz Ahuad, psicóloga del Cuerpo Médico Forense, y el perito Esteban Toro Martínez. Sus intervenciones estarán vinculadas con distintos aspectos técnicos incorporados al expediente judicial.

Álvarez está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Díaz. De acuerdo con la acusación, el músico habría disparado cuatro veces contra la víctima y luego escapó del lugar. El arma utilizada habría sido descartada posteriormente.

Tras el episodio, el cantante fue detenido y posteriormente declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo". Esa declaración forma parte de los antecedentes públicos del caso.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. La defensa de Álvarez, integrada por Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, presentó además un nuevo recurso de inconstitucionalidad para intentar suspender el juicio.