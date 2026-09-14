Juicio a Pity Álvarez: este lunes se reanuda el debate por el homicidio de Cristian Díaz

El juicio contra "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudará este lunes a las 11, luego de que la Justicia rechazara el pedido de la defensa para apartar a los tres jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

La audiencia continuará después de que el juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Gustavo Bruzzone, rechazara la recusación contra Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro. El tribunal había informado que el debate retomaría el 14 de septiembre.

La jornada permitirá continuar con la producción de pruebas que quedó interrumpida el pasado 2 de septiembre, cuando Álvarez sufrió una descompensación durante la audiencia. El músico debió ser retirado del tribunal y trasladado en ambulancia al Hospital Fernández.

En principio, la primera en declarar será Angélica Cristina Bustos, médica forense que realizó la autopsia de Díaz. Su testimonio había comenzado antes de la descompensación de Álvarez, pero quedó inconcluso y deberá continuar durante la nueva audiencia.

También permanecen pendientes las declaraciones de la médica legista Mariela Biazoni Rolla y de los integrantes del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, quienes fueron convocados para aportar elementos vinculados con la investigación.

Mientras tanto, los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro presentaron nuevos recursos contra la decisión de Casación.

La defensa cuestionó que la recusación haya sido rechazada sin producir las pruebas que había solicitado y pidió revisar nuevamente la resolución.

Además, los abogados solicitaron suspender la reanudación del juicio mediante un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.

También señalaron la existencia de un expediente civil relacionado con la capacidad jurídica de Álvarez y reclamaron la intervención correspondiente antes de que continúe el debate.