Juicio a Pity Álvarez: se suspendió la audiencia luego que sus abogados pidieron recusar al fiscal y a los jueces

El tribunal oral a cargo del juicio contra Cristian "Pity" Álvarez rechazó este lunes el pedido formulado por la defensa para recusar a los tres jueces de la causa.

En la misma jornada, la audiencia fue nuevamente suspendida luego de que los abogados del músico volvieran a plantear sus dudas sobre la capacidad del acusado para afrontar el proceso.

El rechazo al planteo de la defensa

La jornada judicial comenzó con la reactivación del debate por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. Sin embargo, la actividad en la sala duró poco tiempo debido a las objeciones presentadas por los defensores del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

El equipo legal del imputado solicitó la recusación de los magistrados al argumentar dudas sobre la imparcialidad del proceso y el deterioro en la salud del artista.

Pese a los argumentos expuestos por la representación del músico, los jueces desestimaron el planteo de manera unánime.

Suspensión de la audiencia y evaluación médica

A la par de la recusación presentada, la defensa volvió a cuestionar que el acusado se encuentre en condiciones psíquicas y físicas de continuar presenciando las jornadas.

El debate debía contar con el testimonio de la médica legista Mariela Biazoni Rolla, encargada de asistirlo tras su descompensación la semana pasada.

Ante la falta de condiciones para retomar el desarrollo normal del debate oral, las autoridades judiciales resolvieron suspender la audiencia programada para esta fecha.

En las próximas horas se determinará la fecha de reanudación del juicio y las pericias correspondientes.