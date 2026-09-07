Juicio a Pity Álvarez: tras la descompensación, el músico ya está en Tribunales

Cristian "Pity" Álvarez llegó este lunes a los tribunales porteños minutos después de las 10.30 para participar de la sexta audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados arribó acompañado por su hermana y con un detalle que llamó la atención: llevaba un ejemplar del Código Penal en una de sus manos.

El músico ingresó con un gorro gris, una linterna colocada sobre la cabeza y una remera con la frase "En este lugar me conocen todos". Enseguida pasó a la sala junto a sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, a la espera del arranque de la jornada.

La audiencia se reanudó después de que la fecha anterior debiera suspenderse por una descompensación que sufrió Álvarez en pleno debate y que derivó en su traslado en ambulancia al Hospital Fernández. El cuadro se produjo mientras declaraba Angélica Cristina Bustos, la médica forense que practicó la autopsia de Díaz, cuya exposición estaba previsto que continuara en esta jornada.

Para este lunes también fueron citados la médica legista Mariela Biazoni Rolla y los integrantes del Cuerpo Médico Forense Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, que ya habían sido convocados para la fecha suspendida.

La salud del músico y el reclamo de la defensa

La jornada llegó marcada por las novedades sobre el estado de Álvarez. El viernes previo, dos peritos de parte lo examinaron y recomendaron que inicie de manera urgente un tratamiento interdisciplinario. En su informe advirtieron que, de no hacerlo, "no es posible descartar un riesgo de vida".

A partir de ese diagnóstico, sus abogados presentaron un nuevo planteo vinculado con la capacidad del cantante para tomar decisiones y administrar sus intereses, un trámite que todavía no tiene juzgado asignado. En paralelo, la defensa insistió en pedir que se suspenda el debate, al sostener que el músico no está en condiciones de comprender y seguir el proceso. Hasta ahora, el tribunal viene rechazando esos pedidos y resolvió avanzar con las audiencias.

El crimen que llega a juicio siete años después

Álvarez está acusado del homicidio de Díaz, su vecino, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Según la reconstrucción judicial, tras una discusión el músico efectuó cuatro disparos con una pistola Lorcin modelo L25 calibre .25, secuestrada durante la investigación y peritada como apta para el tiro. Llega a juicio imputado por homicidio y portación ilegal de arma de fuego.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. La acusación quedó en manos del fiscal Sandro Abraldes, mientras que la familia de la víctima es representada por el abogado Fernando Burlando.

El proceso arrastra una larga demora: en 2023, los jueces habían suspendido el juicio al considerar que Álvarez no estaba en condiciones psíquicas de afrontar un debate oral, luego de un informe del Cuerpo Médico Forense que advertía sobre su capacidad de comprensión. La causa recién pudo abrirse a juicio en agosto de este año.

En las audiencias por la prueba científica, el licenciado en criminalística que intervino ya había señalado que los cuatro balazos que recibió Díaz aparecían reagrupados en una zona del rostro y planteó dudas sobre la trayectoria de los proyectiles, un punto que las pericias médicas de esta etapa buscan terminar de esclarecer.