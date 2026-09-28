Juicio a "Pity" Álvarez: declaran siete testigos mientras la defensa exige que el músico participe desde la clínica

El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continuó su curso este lunes con la declaración de siete testigos, a pesar de que el músico permanece internado tras sufrir un cuadro de descompensación.

La defensa del imputado exigió que su asistido participe del debate y solicitó formalmente que se arbitren los medios para conectarlo de forma remota desde el centro de salud donde se halla alojado.

Frente al planteo de la representación técnica para suspender el proceso, los magistrados rechazaron la postergación de las audiencias y dispusieron avanzar con las rondas testimoniales previstas.

No obstante, evaluarán la factibilidad técnica y médica de establecer una videoconferencia para garantizar la presencia virtual del acusado en las jornadas subsiguientes.

Testimonios clave y el reclamo de la defensa

La jornada judicial avanzó con la incorporación de siete declaraciones testimoniales orientadas a reconstruir la secuencia del hecho ocurrido en el barrio de Villa Lugano.

Las intervenciones de los testigos abarcaron los momentos previos y posteriores al ataque a tiros que terminó con la vida de la víctima.

El equipo defensor de Cristian "Pity" Álvarez insistió en que la ausencia física del procesado afecta garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio.

Por dicho motivo, solicitaron la instalación de equipamiento tecnológico en el establecimiento asistencial para que siga las alternativas del tribunal en tiempo real.

Evaluación médica y resolución del tribunal

El tribunal supeditó la eventual conexión remota a los informes actualizados sobre el estado de salud e incapacidad temporal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Los profesionales médicos a cargo del paciente deberán determinar si cuenta con el alta psíquica y física mínima para presenciar las audiencias a distancia.

En caso de recibir el aval médico, las autoridades judiciales coordinarán el protocolo técnico para reanudar el juzgamiento con la presencia virtual del imputado desde su lugar de internación.