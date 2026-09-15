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Martes, 15 de septiembre de 2026

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Juicio por la muerte de Maradona: un psiquiatra avaló el tratamiento de Cosachov a Diego

La declaración de un nuevo especialista respaldó la medicación que recibió el Diez durante su internación domiciliaria en Tigre. Para los abogados de la médica, se debilitó la acusación.

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La psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete acusadas por la muerte de Diego Maradona, volvió a recibir un respaldo durante el juicio. El psiquiatra Sergio Damián Chebar, presentado como testigo por los abogados de la médica, aseguró que la medicación indicada durante la internación domiciliaria era correcta y que las dosis administradas no eran altas.

La declaración fue destacada por Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, quien sostuvo que ya son cinco los testigos que avalaron las indicaciones realizadas por la psiquiatra. Según el abogado, se trata de cuatro psiquiatras y un toxicólogo que coincidieron sobre el tratamiento recibido por Maradona.

¿Qué declaró el psiquiatra sobre la medicación de Maradona?

 "La medicación era la correcta y las dosis no eran altas", afirmó el especialista al declarar ante el tribunal.

A partir de ese testimonio, Mischanchuk planteó que existe una coincidencia entre los distintos profesionales que participaron del debate. El abogado aseguró que esa apreciación también fue sostenida por los peritos de la Junta Médica realizada por la Policía Científica y por la asesoría pericial de San Isidro.

Juicio por la muerte de Maradona: un psiquiatra avaló el tratamiento de Cosachov a Diego

Para la defensa de Cosachov, las declaraciones de los especialistas tienen un peso central dentro del juicio. Mischanchuk afirmó que los testimonios conocidos hasta el momento cuestionan las hipótesis planteadas por el Ministerio Público Fiscal sobre el tratamiento que recibió Maradona.

También declaró Ricardo Watman, directivo de la prepaga, quien explicó cuál fue la participación de la empresa durante la internación domiciliaria del Diez. 

Según su testimonio, la prepaga estuvo a cargo del seguimiento mediante un equipo de enfermeros, una coordinación médica y profesionales de distintas especialidades.

Entre las áreas que participaron de ese seguimiento, Watman mencionó Neurología, Clínica Médica y Nutrición, entre otras. Su declaración fue incorporada al debate mientras los jueces avanzan con los testimonios previstos para la etapa final del juicio.

La defensa de Cosachov habló de un cambio en la acusación

Con los nuevos testimonios, Mischanchuk aseguró estar conforme con el desarrollo del debate oral y público. "Estamos muy conformes con la forma en que se está llevando adelante el juicio y lo que se está probando en cada audiencia", sostuvo el abogado.

Juicio por la muerte de Maradona: un psiquiatra avaló el tratamiento de Cosachov a Diego

La defensa fue más allá y consideró que las declaraciones de los especialistas modificaron el escenario de la acusación. "Se cayó el plan criminal y el dolo", afirmó Mischanchuk al referirse a las hipótesis y acusaciones formuladas por la fiscalía. 

El juicio contra los siete acusados por la muerte de Maradona está en su recta final. En ese tramo del debate, las declaraciones de médicos y especialistas son utilizadas por las partes para sostener sus respectivas posiciones sobre las decisiones adoptadas durante la internación domiciliaria.

El jueves declararán el cardiólogo Ricardo Iglesias y el legista Antonio Maya. Este último es perito de parte del neurocirujano Leopoldo Luque.

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