Juicio por Diego Maradona: el tribunal puso fecha al fin del debate oral

El juez Alberto Gaig anunció que el próximo 22 de octubre será la finalización del debate oral en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona luego de la declaración del último testigo.

El magistrado puntualizó que los alegatos se darán a conocer en las próximas semanas, debido a que está previsto que el 8, el 13 y el 14 de octubre aleguen los fiscales y que las defensas hagan lo propio el 20, 21 y 22 de octubre.

La continuidad del juicio tendrá lugar durante la próxima semana, a partir del 29 de septiembre, cuando los imputados tengan la posibilidad de ampliar las indagatorias por última vez.

Qué dijo el último testigo

El perito Pablo Ferrari subrayó que Diego Armando Maradona murió de un paro cardiorrespiratorio "secundaria a una claudicación ventricular cardíaca, que le provocó un edema agudo de pulmón".

Ferrari detalló que el astro argentino tuvo una muerte súbita, debido a que sufrió un infarto, "tuvo una arritmia y un edema agudo de pulmón que lo terminó ahogando" y que por esa razón, el proceso agónico fue muy corto.

"Es difícil pensar que una persona con edema agudo de pulmón estuvo horas ahogándose. Este período fue cortito, no puedo sostener académicamente que haya tenido largas horas de agonía", planteó.

En su declaración, aseveró que tampoco podían descartar la hipótesis de que la muerte se hubiera producido debido al Covid debido a que el deceso se produjo en plena pandemia y que no le habían realizado un hisopado.



