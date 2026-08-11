Juicio por la desaparición de Loan Peña: una ex funcionaria acusó a la policía local de obstaculizar la investigación inicial

La ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), María Leticia Risco, declaró en el marco del juicio oral que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña.

La exfuncionaria señaló que hubo trabas por parte de la cúpula policial de la localidad de 9 de Julio durante las primeras horas del operativo de rastreo del menor.

La audiencia de este martes se llevó a cabo en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional e inició con el testimonio de Risco, quien detalló las complicaciones que enfrentó la comitiva que integró al acudir al lugar de la desaparición de Loan.

Los imputados en la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña.

La testigo explicó que Gendarmería puso a disposición de las autoridades locales sus recursos. Sin embargo, afirmó que el comisario Walter Maciel, imputado en la causa, impidió el acceso a los datos de la investigación.

Según su testimonio, los policías locales rechazaron la intervención del equipo técnico argumentando autosuficiencia operativa. "Nos encontramos con el comisario Walter Maciel, le explicamos que teníamos experiencia en estos casos y que era importante tener acceso a las actuaciones para colaborar. Le aseguramos el respeto por la investigación local y que queríamos ayudar con recursos federales, pero no nos dieron acceso", aseguró la mujer.

La excoordinadora añadió que la negativa a entablar una mesa de trabajo conjunta provino también del exjefe de la Unidad Regional II de Goya, Roque Nicolás Báez. Dicha postura impidió la asignación de una sede para el procesamiento de los elementos de prueba que se recolectaban en el terreno.

Frente a la falta de coordinación, los especialistas del SIFEBU expresaron sus reservas sobre la efectividad de las tareas desplegadas en el terreno. La testigo relató que tomó contacto con el fiscal Juan Carlos Castillo para informarle sobre las irregularidades detectadas en el operativo, donde se observaba un amplio despliegue de personal sin directivas claras mientras los efectivos federales permanecían inactivos.

Risco sostuvo que Castillo solicitó la colaboración de su equipo para la organización de los rastrillajes, a pesar de la resistencia manifestada por la jefatura policial de la zona.

Sobre la postura asumida por Maciel ante la presencia de los peritos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la testigo expresó: "Nuestra percepción era que molestábamos".

Además, la exintegrante del SIFEBU precisó que el equipo solicitó explicaciones sobre el hallazgo de un calzado perteneciente al menor. Según la declaración, Maciel exhibió fotos del elemento "de muy mala manera" y respondió de forma evasiva al ser consultado sobre las personas que habían tenido acceso a la escena del hallazgo.

Risco reportó además que, tras la activación del protocolo de Alerta Sofía, el sistema registró 1.100 denuncias con datos referidos al posible paradero del niño.

Tras la declaración de la exfuncionaria del SIFEBU, el tribunal dispuso un receso y luego prestó testimonio Cinthia Andrea Grimaldi, médica ginecóloga de María Victoria Caillava, otra de las personas imputadas en la causa.

La profesional confirmó haber atendido a la acusada el 14 de junio de 2024 en la ciudad de Corrientes, un día después del inicio de la búsqueda.

Más tarde, la audiencia fue interrumpida de forma momentánea debido a un cuadro de descompensación de Antonio Benítez, también procesado en el expediente. El imputado debió ser atendido por el personal médico en una sala contigua antes de la reanudación del debate.