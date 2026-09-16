Juicio por la muerte de Cristian Zárate: fijaron fecha para que declare Aníbal Lotocki

La Justicia confirmó la fecha en que el cirujano Aníbal Lotocki prestará declaración en el marco del juicio por el presunto delito de homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un paciente que falleció el 15 de abril de 2021.

De acuerdo con la información brindada por fuentes judiciales, Lotocki subirá al estrado el próximo miércoles 23 de septiembre.

El juicio continuará el 30 de septiembre con las declaraciones de los testigos que figuran en una causa paralela por lesiones gravísimas que afecta a cinco pacientes del profesional.

Lotocki declarará el próximo miércoles 23 de septiembre.

Fuentes vinculadas a la investigación precisaron a Noticias Argentinas que la declaración de Lotocki ante los magistrados estará circunscrita estrictamente "en lo que respecta a la causa de Zárate".

Asimismo, el cronograma establece que el imputado brindará su testimonio después de que concluyan las exposiciones de las cinco mujeres denunciantes en el juicio.

Durante las audiencias preliminares que se llevaron a cabo este miércoles, el tribunal convocó a declarar a cuatro inspectores del Ministerio de Salud que participaron en la clausura del Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito donde se realizó la intervención quirúrgica de Zárate.

Los inspectores citados por la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N.º 30, fueron identificados como Facundo Nazareno Forcinito, Gustavo Nelson Dodera Martínez, Nora Alicia Durich y Rosana Flavia Rapalino.

Junto a Lotocki, el banquillo de los acusados por la muerte de Zárate, incluye al cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, al anestesiólogo Santiago Luis Olguín y al cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.

En tanto, la lista de imputados se completa con la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, y con otra persona acusada de haber ocultado el teléfono celular del cirujano para entorpecer la labor de los investigadores.