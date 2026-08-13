Con la declaración de un cardiólogo, continuará el juicio por la muerte de Diego Maradona

En la continuación del juicio por la muerte de Diego Maradona, este jueves se espera la declaración de un cardiólogo, que ofrecerá detalles sobre la Junta Médica Interdisciplinaria llevada a cabo en 2021.

Se trata del médico Gustavo Di Niro, jefe del área de Cardiología del Hospital Central Municipal de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse y miembro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

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El análisis solicitado por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal UFI Descentralizada de Benavídez, Laura Capra, determinó que el corazón del paciente estaba excedido de tamaño.

También ratificó el resultado de la autopsia efectuada en la Morgue de San Fernando: insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo de pulmón y miocardiopatía dilatada.

Conforme a otras de las conclusiones de la junta médica, el paciente agonizó durante "12 horas" desde las 00.30 del 25 de noviembre de 2020 y no habría sido controlado por los enfermeros, uno de los puntos más cuestionados por las defensas.

Otro de los ítems más importantes del análisis sostiene que el célebre futbolista, "al menos desde la internación en la Clínica Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud".

Además, los especialistas consignaron que el equipo médico fue "inadecuado, deficiente y temerario", mientras que agregan: "Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado manteniendo las omisiones perjudiciales procedentemente apuntadas, abandonando 'a su suerte' el estado de salud del paciente".

Causa e imputados

El caso se encuentra caratulado como homicidio simple con dolo eventual, un delito cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión, según el Código Penal.

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el médico Pedro Di Spagna ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en los Tribunales de San Isidro.

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