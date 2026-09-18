Juicio por la muerte de Diego Maradona: qué dijeron los peritos que declararon en la última audiencia

En una nueva jornada que se llevó adelante en el juicio por la muerte de Diego Maradona, declararon dos profesionales sobre el caso y uno de ellos, el médico Ricardo Iglesias advirtió que se desconocen las causas que derivaron en el fallecimiento y avaló el plan farmacológico que había desarrollado la psiquiatra Agustina Cosachov.

El cardiólogo trabaja actualmente en la Fundación Favaloro, que forma parte de las principales sociedades científicas dedicadas a la especialidad, y participó de la junta médica de 2021, que evaluó el estado general del paciente al momento de su fallecimiento en noviembre de 2020.

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Ante los integrantes del tribunal de San Isidro, Iglesias fue consultado por el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, sobre la causa del deceso del ex futbolista y su respuesta fue categórica: "Maradona murió como consecuencia de un evento cardíaco".

De todas maneras, el médico remarcó que "no se pudo establecer con certeza cuál fue el motivo de esa descompensación" y añadió que "solamente se pudo probar que hubo una isquemia y una arritmia, sin poder establecerse el orden de aparición de cada una, pero fue algo agudo".

Luego, el cardiólogo respaldó el plan farmacológico de Cosachov, apuntado en su momento por ese tema específico, y refirió que "no guarda relación con el evento cardíaco".

Segundo testimonio

Por su parte, el perito Antonio Maya, ex integrante del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, aseveró que la muerte de Maradona era "imprevisible", al tratarse de un evento agudo.

"La muerte de Maradona fue responsabilidad de Maradona", ya que "no se dejaba revisar", indicó Maya, un profesional de dilatada trayectoria, designado por Leopoldo Luque, médico personal del ex jugador.

"Murió inesperadamente, de golpe", ratificó Maya y consideró que "las señales que podían haber detectado un malestar exigían mínimamente que el médico pudiera ver al paciente". "Ese acto es una manifestación de autonomía. Por eso la muerte de Maradona es responsabilidad de Maradona. No culpa, sino responsabilidad", insistió.

Imputados

Ambos peritos coincidieron en que, si bien Maradona había tenido algunos episodios de naturaleza cardíaca con anterioridad, para el 2020 "no tenía ninguna patología cardíaca activa", según los estudios recabados y las historias clínicas de Ipensa y de Olivos.

Además de Luque y Cosachov también están imputados Ricardo Almirón (enfermero), Gisella Madrid (enfermera), Nancy Forlini (médica), Mariano Perroni (jefe de enfermeros), Carlos Díaz (psicólogo) y Pedro Di Spagna (médico clínico).

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