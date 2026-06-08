Dalma Maradona declarará en el juicio por la muerte de su padre

Dalma Maradona declarará este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro en el marco del juicio en que se juzga las responsabilidades en la muerte de su padre, Diego Armando Maradona.

La citación fue confirmada por fuentes judiciales para la decimoséptima audiencia del debate oral y público. La hija mayor del astro del fútbol expondrá nuevamente sus cuestionamientos sobre las deficientes condiciones de la internación domiciliaria de su padre.

Además, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón escucharán a los acusados Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de medicina prepaga, y Mariano Perroni, coordinador del cuerpo de enfermeros. Ambos brindarán su declaración por primera vez en este nuevo proceso judicial.

En su testimonio, Dalma sostendrá los mismos lineamientos expuestos con anterioridad, donde afirmó que el entorno médico a cargo del ídolo bloqueaba los contactos con la familia. "Nos prometieron enfermeros las 24 horas y gente que le pudiera dar los medicamentos, pero eso nunca sucedió", había denunciado en el primer juicio.

Según sus dichos, los encargados de la salud del ex capitán de la Selección Argentina ignoraron deliberadamente el evidente deterioro general que sufría.

Por otra parte, el rol que desempeñaron Forlini y Perroni es considerado un eje fundamental para determinar la cadena de responsabilidades penales de los ocho imputados. Los dos coordinadores sanitarios formaban parte activa del grupo de WhatsApp denominado "Tigre", canal virtual de comunicación utilizado para seguir el tratamiento.

Trascendió que Perroni accedió formalmente a someterse a las preguntas planteadas por los representantes de las distintas partes del juicio. Por su parte, la médica Forlini mantendrá una postura restrictiva y únicamente responderá a las interrogaciones formuladas por sus propios abogados defensores.

El testimonio final de la fecha corresponderá a Guillermo Charovsky, un directivo jerárquico que auditaba los trámites de la cuestionada derivación médica.