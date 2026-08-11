Juicio por la muerte de Maradona: declaran los peritos de la Junta Médica

Una etapa decisiva comenzó este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona con las declaraciones de los peritos que integraron la Junta Médica Interdisciplinaria en 2021.

El primer especialista en prestar testimonio ante los Tribunales de San Isidro es el forense Carlos Cassinelli, uno de los profesionales que realizó la necropsia en la Morgue de San Fernando, la cual determinó que el exfutbolista falleció a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica.

Las conclusiones clave de la Junta Médica

El informe elaborado por los especialistas resulta determinante para la acusación, ya que señala que Diego Armando Maradona agonizó durante cerca de 12 horas desde el inicio del cuadro y no recibió los controles requeridos.

Además, el documento precisa que el paciente "no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud" desde su estadía en la Clínica Ipensa.

Los peritos también calificaron de "inadecuado, deficiente y temerario" el accionar del equipo de salud, concluyendo que los profesionales se representaron la posibilidad del desenlace fatal pero fueron indiferentes, abandonando "a su suerte" la atención del paciente.

Los imputados y las penas en expectativa

El proceso judicial a cargo de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón investiga la conducta de los siete profesionales imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador Mariano Perroni y el médico Pedro Di Spagna.

La causa está caratulada como homicidio simple con dolo eventual. De ser hallados culpables por el tribunal, los acusados enfrentan penas que van de los 8 a los 25 años de prisión según el Código Penal.