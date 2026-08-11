Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 11 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
TRIBUNALES

Juicio por la muerte de Maradona: declaran los peritos de la Junta Médica

El testimonio del forense Carlos Cassinelli inicia la etapa clave del proceso oral contra los siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Una etapa decisiva comenzó este martes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona con las declaraciones de los peritos que integraron la Junta Médica Interdisciplinaria en 2021. 

El primer especialista en prestar testimonio ante los Tribunales de San Isidro es el forense Carlos Cassinelli, uno de los profesionales que realizó la necropsia en la Morgue de San Fernando, la cual determinó que el exfutbolista falleció a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica.

Las conclusiones clave de la Junta Médica

El informe elaborado por los especialistas resulta determinante para la acusación, ya que señala que Diego Armando Maradona agonizó durante cerca de 12 horas desde el inicio del cuadro y no recibió los controles requeridos. 

Además, el documento precisa que el paciente "no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud" desde su estadía en la Clínica Ipensa.

Los peritos también calificaron de "inadecuado, deficiente y temerario" el accionar del equipo de salud, concluyendo que los profesionales se representaron la posibilidad del desenlace fatal pero fueron indiferentes, abandonando "a su suerte" la atención del paciente.

Los imputados y las penas en expectativa

El proceso judicial a cargo de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón investiga la conducta de los siete profesionales imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador Mariano Perroni y el médico Pedro Di Spagna.

La causa está caratulada como homicidio simple con dolo eventual. De ser hallados culpables por el tribunal, los acusados enfrentan penas que van de los 8 a los 25 años de prisión según el Código Penal.

Esta nota habla de:
1
"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio
VIDEOS

"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio

2
Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra
ATENCIÓN

Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra

3
Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas
PEDIDO

Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas

4
Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?
UNO POR UNO

Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?

5
Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen
HOMICIDIO

Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen

Últimas noticias de Juicio por la muerte de Diego Maradona