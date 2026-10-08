Juicio por la muerte de Maradona: el fiscal apuntó contra los médicos, "Era una bomba de tiempo y se lo sacaron de encima"

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren comenzaron este jueves los alegatos finales del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Después de más de 40 audiencias y decenas de declaraciones de testigos e imputados, la acusación volvió a sostener que el Diez murió como consecuencia de una atención médica deficiente durante su internación domiciliaria.

Ferrari fue el primero en exponer y lanzó una fuerte acusación contra los profesionales que intervinieron en la atención de Maradona. "Al 11 de noviembre de 2020, Maradona era una bomba de tiempo, se lo sacaron de encima y lo introdujeron en esa casa que, 14 días después, terminó muriendo", afirmó frente a los jueces.

La acusación contra la internación domiciliaria

Para el fiscal, la casa del barrio San Andrés de Tigre no tenía las condiciones necesarias para recibir a un paciente con la complejidad médica de Maradona. Describió el lugar destinado a su internación como un playroom con una cama común y cuestionó la ausencia de elementos básicos.

"No tenía guantes, gasas, una vía, un botiquín de primeros auxilios, un desfibrilador, una ambulancia ni nada de lo que prometieron. Era un vacío puro, esa casa no tenía nada", sostuvo Ferrari durante su exposición.

Según la acusación, los responsables de la atención conocían el estado de salud de Maradona y aun así lo trasladaron a una internación domiciliaria que no contaba con las condiciones necesarias. Ferrari sostuvo que el acta de externación fue utilizada para intentar deslindar responsabilidades.

El fiscal incluso rompió el acta frente a los presentes durante su alegato. Luego enumeró algunas de las señales que, según planteó, mostraba el cuerpo de Maradona antes de su muerte: hinchazón, edemas y cambios en la voz.

"Las conclusiones de los peritos arrojan que algo en el cuerpo de Maradona no estaba bien ese 25 de noviembre del 2020. Esto no sucedió de forma súbita y de un momento al otro, es una situación que se fue generando con el paso de los días", alegó.

"La Junta Médica interdisciplinaria llegó a la conclusión de que Maradona no era un paciente sano que murió sorpresivamente, sino que eran un paciente con una gravísima complejidad médica. Una de las conclusiones fue que la muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada", agregó.

"La Junta Médica también concluyó que Diego Armando Maradona murió luego de un periodo de agonía prolongado de 12 horas", afirmó.

Ferrari habló de un "grupo de improvisados"

A lo largo de su presentación, Ferrari sostuvo que la prueba reunida durante el juicio permitió arribar a conclusiones que, según su postura, comprometen a los profesionales acusados. "Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo", afirmó.

Entre los señalados por el fiscal mencionó a Leopoldo Luque, Nancy Forlini, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Mariano Perroni y Ricardo Almirón. En el comienzo de su alegato llamó la atención que no incluyera a Pedro Di Spagna dentro de ese grupo. Todos están imputados por homicidio simple con dolo eventual.

Frente a la acusación, las defensas de los imputados sostienen que sus representados no tuvieron el rol de médicos tratantes de Maradona y cuestionan que se les atribuya responsabilidad directa sobre su fallecimiento.

Iribarren repasó la historia clínica de Maradona

Después de Ferrari, Cosme Iribarren tomó la palabra y comenzó a repasar los antecedentes médicos del exfutbolista. Para el fiscal, la situación de Maradona no podía analizarse únicamente a partir de la cirugía por el hematoma subdural.

"Diego Maradona no era un paciente sano que solamente atravesaba un posoperatorio quirúrgico por el hematoma subdural", sostuvo Iribarren. También señaló que tenía antecedentes renales, neurológicos, hepáticos y cardíacos, además de problemas vinculados al consumo de alcohol.

El fiscal remarcó que las distintas afecciones estaban documentadas antes de noviembre de 2020. "No era precisamente un toro", dijo al recordar una expresión atribuida a uno de los imputados para describir el estado físico de Maradona.

Al cerrar esa parte de su exposición, Iribarren recordó el momento en que junto a Ferrari vieron el cuerpo del Diez el 25 de noviembre de 2020. "Esa imagen va a ser imborrable", afirmó, y sostuvo que las afecciones que Maradona tenía al momento de su muerte no fueron atendidas.

Qué viene después de los fiscales

Concluidos los alegatos del Ministerio Público Fiscal, será el turno de las querellas y luego de las defensas de los siete acusados que continúan en el proceso. Cada una de las partes tendrá un tiempo máximo para presentar sus argumentos ante el Tribunal.

Antes de llegar a esta instancia, la etapa de prueba había terminado con las últimas declaraciones de Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna. Los cuatro defendieron su actuación y rechazaron haber ejercido el rol de médicos tratantes durante la internación domiciliaria.