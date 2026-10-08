Juicio por la muerte de Maradona: este jueves se conocerán los alegatos de la Fiscalía

Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, presentarán este jueves sus alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ambos funcionarios tendrán un máximo de cuatro horas para desarrollar la acusación y solicitar penas o absoluciones para los siete imputados.

Los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y Nancy Edith Forlin, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Todos enfrentan una acusación por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Los fiscales Cosme Iribarren (izquierda) y Patricio Ferrari (derecha) presentarán sus alegatos y definirán la situación de los imputados (Imagen NA).

Una vez finalizada la exposición de la Fiscalía, comenzarán los alegatos de las querellas. El abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior, será el primero en intervenir. Luego será el turno de los representantes de los particulares damnificados durante los días siguientes.

En tanto, los abogados defensores expondrán sus argumentos los días 20, 21 y 22 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

El tribunal estableció límites para las exposiciones y advirtió que no permitirá interrupciones ni una nueva producción extensa de pruebas durante los alegatos.

Uno de los principales puntos de discusión es la causa de la muerte. La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó durante aproximadamente 12 horas, mientras que las defensas aseguran que sufrió un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.