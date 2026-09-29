Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque y Agustina Cosachov declararán este martes por última vez

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes en una de sus jornadas claves. Esto se debe a que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov declararán por última vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

Luque, exmédico de confianza de Maradona, y Cosachov, psiquiatra del astro, serán los primeros en realizar sus exposiciones finales ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Además, se confirmó que durante esta jornada está previsto que también declare Nancy Edith Forlini, quien se desempeñaba como jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

El proceso judicial por la muerte de Diego Maradona tendrá una audiencia clave (Imagen NA).

En tanto, Carlos Díaz, Ricardo Almirón, Mariano Perroni y Pedro Di Spagna no realizarían una exposición ante el tribunal. Todos los imputados están acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

Tras esta instancia, el proceso continuará con los alegatos de las partes. La Fiscalía y las querellas expondrán sus argumentos los días 8, 13 y 14 de octubre, mientras que las defensas tendrán su turno el 20, 21 y 22 del mismo mes.

De esta manera, el segundo juicio por la muerte de Maradona se acerca a su definición. El primer debate había sido declarado nulo luego del escándalo protagonizado por la exjueza Julieta Makintach, situación que obligó a reiniciar el proceso.

Por último, permanece demorado el juicio por jurados que tiene como única acusada a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, a raíz de un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.