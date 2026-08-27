Juicio por la muerte de Maradona: sumarán como prueba un nuevo estudio médico

Este jueves en los Tribunales de San Isidro se reanudó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, tras la polémica que se generó cuando se descubrió que la junta médica había analizado por error estudios de Don Diego y no de su hijo.

Durante la audiencia, los jueces aceptaron sumar como prueba un nuevo estudio médico del Diez. Se trata de una historia clínica de una internación vinculada a un bypass gástrico que le realizaron a Maradona.

Testimonios

En la nueva jornada, deben declarar tres peritos que integraron la junta médica que intervino para evaluar el estado de salud del astro futbolístico: Hernán Trimarchi, nefrólogo; Gustavo Di Niro, cardiólogo; y Fernando Cairo, hepatólogo.

Al comienzo de la audiencia, algunas de las defensas se opusieron a que Trimarchi y Di Niro volvieran a declarar y plantearon la nulidad de la convocatoria. No obstante, el tribunal, a cargo de Alberto Gaig, rechazó el planteo. De acuerdo a lo que explicó el juez, el objetivo de los testimonios es determinar la relevancia de los estudios analizados por error y qué incidencia tuvieron en las conclusiones de la junta.

En tanto, en medio de la declaración de Di Niro, se originó otra discusión entre las partes a raíz de una historia clínica de una internación de Maradona vinculada al bypass gástrico. La documentación figura a nombre de Gabriel Santos y el tribunal analizó si corresponde incorporarla como prueba al debate.

El juez Gaig aclaró que si bien consideraba pertinente el contenido, todavía no estaba probado que esa historia clínica correspondiera a Maradona. Por su parte, el abogado de la querella, Fabián Améndola, recalcó la necesidad de la incorporación de la documentación. "No es prueba nueva, es la que debió estar desde el principio. Esa es la historia clínica real de Maradona y no la que nos vendieron en su momento", advirtió.

Finalmente, tras un cuarto intermedio, el tribunal definió aceptar la nueva prueba y aclaró que se trata de una evidencia que ya existía pero que recién pudo ser incorporada al expediente a partir de nuevos registros y secuestros.

El reinicio del debate se produce luego de que la prepaga a la que estaba afiliado Maradona reconociera formalmente que entregó por error documentación clínica perteneciente a Don Diego, el padre del ex futbolista, como si fuera de su hijo. A raíz de esta falla, las defensas de los siete profesionales de la salud acusados analizan plantear la nulidad de las conclusiones periciales, consideradas un pilar fundamental para la acusación.

El equívoco quedó al descubierto al comprobarse que análisis de laboratorio correspondientes a Don Diego figuraban erróneamente bajo el legajo de Diego Armando Maradona. Según explicó la empresa, una modificación en su sistema Labcore fusionó los perfiles de ambas personas bajo un mismo nombre, requiriendo la revisión individual de cada número de afiliado o historia clínica para precisar su titularidad.