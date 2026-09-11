Juicio por la muerte de Maradona: un perito aseguró que el tratamiento de Cosachov "era el correcto"

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó este jueves una nueva declaración clave. El psiquiatra Carlos Areco, médico legista, ex perito de parte de Agustina Cosachov y actual integrante del Cuerpo Médico Forense, sostuvo que el tratamiento farmacológico que la profesional había indicado al exfutbolista "era el correcto".

Durante su exposición ante los integrantes del tribunal, Areco explicó que las dosis de los medicamentos administrados a Maradona se encontraban "dentro de los valores terapéuticos". En ese sentido, descartó que el tratamiento hubiera provocado "toxicidad y efectos nocivos" en el corazón del paciente.

"El plan era el correcto", recalcó el especialista durante la audiencia. Sin embargo, su declaración generó un intercambio con el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, quien cuestionó que Areco se refiriera a cuestiones cardíacas pese a que no se trataba de su área específica. Finalmente, el médico aceptó el planteo realizado por el letrado.

En esa línea, la postura de Areco coincidió con declaraciones realizadas previamente por otros especialistas, quienes analizaron el tratamiento recibido por el "10". Entre ellos se encuentra la psiquiatra Marcela Waisman, quien tuvo contacto con Cosachov y conocía los medicamentos que la profesional le indicaba al exfutbolista.

En la misma línea se había pronunciado el toxicólogo Carlos Damin, quien avaló el tratamiento, al igual que José Luis Covelli, médico psiquiatra y legista e integrante de la junta médica que intervino en el análisis del caso. Ambos habían sostenido una posición similar respecto de las indicaciones farmacológicas.

La audiencia también tuvo como protagonista a Blanca Hüggelman, perito de parte del psicólogo Carlos Díaz. La especialista confirmó que elaboró un informe en disidencia porque, según sostuvo, los integrantes de la Junta Médica "decidieron por su cuenta sin consultar a los peritos". Además, manifestó su disconformidad porque recibió las conclusiones para "adhiera o rechace", pero sin tiempo suficiente para analizarlas.

El juicio por la muerte de Diego Maradona ingresará próximamente en su etapa final. Según se confirmó durante la jornada, la última audiencia se realizará el 29 de septiembre, mientras que los alegatos de las partes comenzarán el 6 de octubre, instancia en la que se expondrán las principales conclusiones antes de que el tribunal avance hacia la resolución del proceso.