Juicio por Loan: cuatro nuevos testigos declararán sobre la "banda del hotel" y las maniobras en la investigación

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se retomará este jueves en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, con la declaración de cuatro nuevos testigos. Tres de ellos pertenecen a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el restante a la Policía Federal Argentina (PFA).

Los convocados son Federico Exequiel Cabrera, Natanael Escobar, Natalia Guillermina Verón Gómez y Lucas Matías González. Parte de sus intervenciones durante la investigación estuvo relacionada con la denominada "banda del hotel", el grupo de diez imputados acusado de realizar maniobras destinadas a interferir en la investigación por la desaparición del niño.

Uno de los testimonios que podría aportar mayores detalles es el de Natanael Escobar, integrante de Prefectura que estuvo de consigna en el hotel Despertar Iberá.

En su declaración del 17 de septiembre de 2024, contó que al asumir su puesto le informaron sobre la pérdida de una llave correspondiente a la puerta trasera del establecimiento.

El prefecto también describió las condiciones que encontró en el acceso principal del hotel. Según su relato, la puerta permanecía cerrada con llave y desde el interior habían colocado mesas y lonas que impedían observar qué sucedía dentro del establecimiento. Durante las primeras horas, además, aseguró que prácticamente no hubo movimientos.

El relato de Escobar también involucró a Nicolás Soria, conocido como "El Americano", uno de los acusados en el juicio. Según el testigo, Soria se presentó como integrante activo de Interpol y exhibió una credencial con su nombre, aunque sin número identificatorio, además de documentación con una dirección en Florida, Estados Unidos.

Cuando Escobar le solicitó un pasaporte para corroborar su identidad, Soria se habría negado y, de acuerdo con la declaración incorporada al expediente, manifestó que ni el agente, ni su superior ni siquiera la jueza podían exigirle ese documento porque "se manejaba con gente más poderosa". El testigo también hizo referencia al control sobre el ingreso de periodistas al hotel y a una entrevista con Macarena Peña.

Además de Escobar, este jueves declararán Natalia Guillermina Verón Gómez, quien compartió parte de la consigna en el hotel; Federico Exequiel Cabrera, también integrante de Prefectura; y Lucas Matías González, de la Policía Federal.

Sus testimonios forman parte de las actuaciones reunidas durante la investigación de la denominada "banda del hotel" y podrían aportar nuevos elementos sobre las maniobras y circunstancias ocurridas durante la búsqueda de Loan.