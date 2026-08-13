Juicio por Loan: uno de los imputados por entorpecer la causa declarará este jueves

Este jueves se llevará a cabo la decimoséptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en la ciudad de Corrientes, en una jornada que tendrá una dinámica distinta a las anteriores. Esto se debe a que el tribunal convocó a un único testigo debido a que uno de los imputados por presuntamente entorpecer la investigación pidió hacer uso de su derecho a declarar y anticipó que su exposición será extensa.

El principal protagonista de la jornada será Nicolás Gabriel Soria, alias "El Americano", un empresario bonaerense vinculado a la logística internacional que permanece detenido con prisión preventiva. En ese sentido, está acusado por privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos, delitos relacionados con el accionar de la denominada "banda del hotel".

De acuerdo con la acusación, Soria y otros integrantes de ese grupo habrían alojado a menores de edad y a dos mujeres en un hotel bajo un supuesto plan de contención que no contaba con autorización oficial.

La investigación sostiene que durante ese período se habría restringido la libertad de las personas alojadas, manipulado declaraciones y utilizado la presencia de los jóvenes para interferir en el avance de la causa por la desaparición de Loan.

Ante esto, la declaración de este jueves será la segunda intervención de Soria ante el tribunal. La semana pasada, durante su primera comparecencia, decidió no responder las preguntas de la Fiscalía ni de la querella, pero anticipó que lo haría durante la próxima audiencia.

El imputado también aseguró que pretende aportar documentación y pruebas relacionadas con el accionar de las fuerzas de seguridad y cuestionamientos sobre una resolución de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Además, manifestó preocupación por su estado físico y psicológico y por las condiciones de detención de los demás imputados. "Mi integridad física está corriendo riesgo", afirmó durante su anterior declaración ante los jueces.

Soria remarcó que no busca presentarse como víctima y señaló que, desde su perspectiva, "las únicas víctimas de este caso son Loan, la familia de Loan y los imputados".

Además de la declaración de "El Americano", el tribunal tiene previsto escuchar a Raúl Alfredo Bocanegra, propietario del hotel Despertar del Iberá. Su testimonio podría aportar elementos sobre el funcionamiento del establecimiento y las circunstancias relacionadas con las personas que fueron alojadas allí.