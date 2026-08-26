Juicio por Loan: este miércoles declaran cuatro nuevos testigos y apuntan a las maniobras de "El Americano"

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sigue adelante este miércoles en la ciudad de Corrientes con la declaración de cuatro nuevos testigos. La jornada estará marcada por testimonios relacionados con las presuntas maniobras de Nicolás "El Americano" Soria, uno de los detenidos en la causa y señalado por la Justicia por su presunta participación en acciones destinadas a entorpecer la investigación.

Entre los testigos citados se encuentra la periodista Paula Bernini, quien realizó una extensa cobertura del caso en la localidad de 9 de Julio. Su declaración estará centrada en los episodios que presenció durante los primeros días de la investigación y en distintos hechos ocurridos mientras se buscaba al niño desaparecido.

Además, durante la audiencia declararán los hermanos Mónica Beatriz Sotelo y Roberto Carlos Sotelo, cuyos testimonios están vinculados directamente con Soria.

Según consta en el expediente, Mónica habría sido víctima de un intento de ingreso a su domicilio por parte del acusado, quien presuntamente se presentó con una falsa orden de allanamiento y afirmó representar a organismos de seguridad.

De acuerdo con la acusación, el objetivo habría sido intimidar a la mujer para que declarara que la desaparición de Loan estaba relacionada con un supuesto "ajuste narco". Mónica había declarado ante la Fiscalía en septiembre de 2024 y sostuvo que Soria se hizo pasar por integrante de la DEA e intentó ingresar a su vivienda.

En aquella declaración, la mujer también aseguró que el acusado había estado previamente cerca de su casa y que luego se habría acercado a su hermano Roberto. El expediente señala que Roberto Sotelo se encontraba en una situación de vulnerabilidad debido a su adicción a las drogas y que Soria presuntamente le habría entregado estupefacientes con la intención de influir en su testimonio y fortalecer la hipótesis vinculada al narcotráfico.

Roberto también había declarado ante la Justicia y relató un encuentro con Soria, quien, según su testimonio, se presentó como norteamericano y afirmó dedicarse a la trata de personas. El hombre aseguró que le ofrecieron dinero a cambio de información sobre el paradero de Loan y que posteriormente recibió drogas y pastillas. Estos elementos forman parte de las pruebas que buscan establecer cómo se desarrollaron las presuntas maniobras de desinformación.

El cuarto testigo será Walter Alberto Retamozo, integrante de la Prefectura Naval Argentina, quien participó de procedimientos realizados en el Hotel Despertar del Iberá. Su declaración estará vinculada con las actuaciones del grupo señalado por la Justicia por presuntas acciones de manipulación y desvío de la investigación.

Con estos cuatro testimonios, el tribunal continuará avanzando en el debate oral para reconstruir lo ocurrido durante la búsqueda de Loan y determinar las responsabilidades de los acusados