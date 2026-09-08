Juicio por Loan: la tía Laudelina lloró ante los jueces, pidió perdón y complicó a otro detenido

Laudelina Peña, tía de Loan, declara esta jornada en el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del menor en Corrientes. Se trata de la primera acusada de la causa principal en romper el "pacto de silencio" con el resto de los detenidos. Ante el Tribunal rompió en llanto, pidió disculpas y complicó al excomisario Walter Maciel: "Preguntaba a cosas nada que ver".

De esta manera, el debate oral y público en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes comenzó con la testimonial de Laudelina, pero antes de iniciar su declaración pidió que los otros acusados no estén presentes en la sala, solicitud que fue aprobada por el Tribunal. Los padres de Loan se quedaron.

"Como dije aquella vez cuando declaré, pido perdón por las mentiras, no fueron intensión mía, fueron de José Codazzi", expresó, en referencia a su primera declaración, cuando fue trasladada por el abogado para declarar durante la madrugada. Luego, agregó: "Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver".

Además, durante su reconstrucción de las primeras horas de la búsqueda del menor, la detenida apuntó contra el excomisario Maciel.

Según contó, su primer contacto fue en la casa de la abuela Catalina, donde el comisario le habría dicho que todavía no podían hacer la denuncia porque tenían que pasar determinadas horas después de la desaparición del pequeño.

Mientras lloraba, también relató ante el Tribunal: "A la 1.40 sonó la radio de la policía y dijeron que habían encontrado a Loan, que estaba bien".

Allí continuó diciendo que el policía que estaba con ellos los felicitó y luego el comisario Maciel les dijo que esperen, porque él iba a traer a Loan: "No volvió más".

Mas tarde, alrededor de las 5, regresó Maciel. Laudelina relató: "Y no, no apareció Loan. No sabían nada". Según su versión, les explicaron que un dron había tomado un rastro de calor pero no era el nene: "Pero nosotros escuchamos que había aparecido".

"Me pareció rara la actitud del comisario. Estábamos buscando a Loan y él le preguntaba a mi mamá cosas nada que ver. Le preguntó de qué cuadro de fútbol era, que él era del mismo y que se iban a llevar bien", reveló y agregó: "También le dijo que era devoto de un santo, cosa que no tenía nada que ver con lo que estábamos buscando".

Laudelina Peña es una de las detenidas por la desaparición de Loan.

Cabe señalar que en el juicio está previsto, desde hace días, que este jueves 10 de septiembre declare el ex comisario, Walter Maciel, ante el Tribunal Federal de Corrientes, tras el pedido de su defensa.

La última vez que se vio a Loan

Al repasar lo que vivió el 13 de junio de 2024 en la casa de su madre, Laudelina mencionó que llegó cerca de las 8.15, ayudó a limpiar y después preparó el fuego y la comida. Durante la mañana fueron llegando distintos familiares hasta que finalmente se sentaron a almorzar.

Tras el almuerzo, según explicó, algunos de los presentes fueron a buscar naranjas y que Mónica Millapi le preguntó si quería acompañarlos.

Fueron, alrededor de las 14, hacia el monte junto con varios de los chicos y en ese momento, aseguró que le ató los cordones a Loan y que llegó hasta una tranquera, pero decidió regresar. "Llegué hasta la tranquera del medio, no llegué hasta el naranjal. Cuando llegué a la tranquera, decidí volver. Le dije a ellos que yo no iba a pasar", sostuvo ante el tribunal.

Laudelina contó que regresó con su sobrina Camila a la casa y que poco después recibió una llamada de Benítez. Según relató, le preguntó si Loan había llegado porque "se fue solo". Ella entonces comenzó a buscarlo junto con todos los demás.

En medio de la desesperación, señaló que al regresar a la casa de su madre vio en la camioneta policial a María Victoria Caillava y al comisario Walter Maciel hablando. "El comisario me esperó en la cortada, me saludó, lo saludé y me preguntó mi nombre", contó Laudelina.