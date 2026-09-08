Juicio por Loan: Laudelina Peña declararía este martes ante el tribunal por la desaparición del menor

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este martes una jornada marcada por la expectativa ante la posible declaración de Laudelina Peña, tía del niño y una de las siete personas acusadas en el tramo principal de la causa. En esa línea, su abogada, Mónica Chirivín, confirmó que existe la intención de que su representada declare, aunque la decisión final corresponde al Tribunal Oral Federal de Corrientes.

La eventual presentación de Laudelina podría convertirse en uno de los momentos más relevantes del debate. Según explicó su defensora, la imputada quiere "decir su verdad" y considera que su testimonio podría aportar elementos para reconstruir algunos aspectos todavía discutidos de la investigación.

Además, la letrada también sostuvo que su declaración podría ayudar a esclarecer el denominado "minuto a minuto" de la jornada en que Loan desapareció.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa está relacionado con las distintas versiones que surgieron a lo largo de la investigación. La abogada de Laudelina fue contundente al referirse a la hipótesis de que el niño hubiera sufrido un accidente y posteriormente fuera ocultado: "Ese accidente nunca existió", afirmó. De esta manera, la defensa anticipó una posición que podría ser relevante durante una eventual declaración ante los jueces.

Laudelina y su esposo, Antonio Benítez, estuvieron presentes en el almuerzo del 13 de junio de 2024, realizado en la casa de Catalina Peña, y participaron posteriormente de la caminata hacia el naranjal, donde Loan fue visto por última vez. Ambos se encuentran entre los acusados que deberán responder ante la Justicia en el juicio que busca determinar qué ocurrió con el niño.

Además de Laudelina, las defensas de Antonio Benítez y Walter Maciel también solicitaron que sus representados puedan declarar durante el debate. En el caso del excomisario, ya había tomado la palabra ante el tribunal la semana pasada para realizar planteos vinculados con su defensa, aunque aquella intervención no constituyó una ampliación de su declaración indagatoria.

La audiencia de este martes también contempla la declaración de Diego Solano, integrante de la Prefectura Naval Argentina, y José Armando Robledo, sargento de la Policía de Corrientes. Solano participó de procedimientos vinculados con la denominada "banda del hotel", mientras que Robledo acompañó a Maciel durante las primeras horas de búsqueda de Loan y participó de los rastrillajes realizados en la zona.

La atención estará puesta ahora en la decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes y en si finalmente Laudelina Peña declara durante el juicio por la desaparición de Loan. De concretarse, su testimonio podría aportar una nueva versión sobre la jornada del 13 de junio de 2024 y será analizado junto con las pruebas y declaraciones que ya forman parte del debate. La audiencia se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes.