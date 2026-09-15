Juicio por Loan: Laudelina Peña rechazó un careo con Walter Maciel

Laudelina Peña rechazó realizar un careo con Walter Maciel en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Peña en Corrientes. Pese a la negativa, el excomisario de 9 de Julio confirmó que continuará con la declaración.

La negativa de Laudelina al careo con Maciel se produjo mientras el excomisario sostiene su declaración ante el tribunal. El exjefe policial había comenzado a hablar durante la audiencia anterior y ratificó que continuará con su testimonio en el juicio.

¿Qué dijo Walter Maciel en su primera declaración?

Durante varias horas, Maciel habló frente al tribunal, los demás acusados y los familiares de Loan. En esa declaración sostuvo que el niño fue atropellado y señaló como responsables a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina.

El excomisario Walter Maciel dijo que Loan tuvo un accidente.

"No tengo ninguna duda de lo que pasó, y me remito a las pruebas contundentes. Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan, pero no porque yo sé o me puse de acuerdo, sino por lo que se tiene, por lo que pienso, por las tantas noches que trabajé en mi celda", afirmó.

A lo largo de su exposición, el excomisario apuntó contra tres de los acusados y cuestionó a Laudelina por lo que consideró una mentira. También le pidió perdón a la mamá y el papá de Loan y reconstruyó parte de su actuación durante la investigación por la desaparición del nene.

Las audiencias de esta semana

Este miércoles continuará el debate oral en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes. Durante la jornada está prevista la declaración de los testigos Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda, además de la continuidad de la testimonial de Maciel.

Laudelina Peña, una de las tías de Loan, en el banquillo de los acusados.

Para la misma audiencia también estaba previsto que declararan la periodista Paula Bernini y la vecina Deisy Leonela Ávalos. Sin embargo, ambas presentaciones fueron dejadas sin efecto.

El jueves será el turno de otros cinco testigos. Según el cronograma informado, deberán declarar Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.