El comisario Maciel aseguró que Loan está muerto y responsabilizó a otros tres imputados

Mientras continúa el juicio por la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024, el comisario Walter Maciel dijo ante la Justicia correntina que el niño fue atropellado y que levantaron su cuerpo para ocultarlo, además de responsabilizar a tres personas del hecho.

"No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes. Los responsables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña", sostuvo ante los Tribunales de Corrientes.

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Maciel está acusado de ser partícipe necesario y explicó cuál fue su actuación el día que desapareció el niño. "Voy a ser lo más claro posible, para que este tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice", sostuvo.

El comisario dijo que ese día llegó a la dependencia policial como lo hacía siempre y diagramó un operativo por las distintas actividades que se desarrollaban en el pueblo. Después se retiró a un evento social por la fiesta de San Antonio de Padua y regresó a su casa.

Entrevistas tras la desaparición de Loan





Según su relato, en ese instante un oficial de apellido Torres le avisó que había desaparecido un pequeño. Maciel contó que se dirigió hasta el lugar y comenzó a entrevistarse con las personas que estaban allí.

Al llegar, habló con Catalina, la abuela de Loan, quien le explicó que había perdido a su nieto y se entrevistó con los padres y las primeras personas que estaban en el lugar. "Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo", expresó y agregó: "Por más que esté preso, sigo investigando".

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 (Archivo).

Durante esas primeras horas, Maciel contó que le indicaron que Loan había ido hacia el naranjal. "Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo", señaló.

Además, recordó algunas entrevistas que realizó y le preguntó a Pérez si había visto algo y, según declaró, este le respondió que no y que solamente había visto una oveja que intentó atacarlo. Maciel dijo que tomó en cuenta ese relato porque consideraba que Pérez tenía "instrucción de fuerza", ya que era un exmarino de la Armada.

" No tengo dudas de lo que pasó "





Con el paso de las horas, el comisario aseguró que se preocupó y que a las 17.30 puso al fiscal al tanto de lo ocurrido. Cuando empezó a oscurecer, pidió refuerzos de 32 dependencias. "Todas las comisarías trabajaron, sin tener en cuenta el personal que pedí de Corrientes capital y otras ciudades", afirmó.

El momento fuerte de su declaración llegó cuando Maciel explicó qué cree que ocurrió con Loan. "No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes", afirmó, y según su hipótesis, el nene fue víctima de "un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento".

En ese punto, apuntó contra tres de los acusados: Pérez, Caillava y Laudelina. Para Maciel, ellos son los responsables directos de lo ocurrido: "Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos".

Además, aseguró que desde el 13 de junio sospechó de Laudelina y que en reiteradas oportunidades pidió su detención. "Desde el 13 de junio, cuando la conozco, sospeché de esa persona y lo declaré. En reiteradas oportunidades pedí su detención", señaló.

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