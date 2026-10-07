Juicio por Loan: María Caillava aseguró que "nunca tuvieron a Loan en su vehículo"

La exfuncionaria municipal y una de las siete detenidas por la desaparición de Loan Peña, María Victoria Caillava, puntualizó que en los últimos años "se han dicho muchas cosas" que "ensuciaron" su apellido y que este caso "la afectó muchísimo".

Caillava recordó que Laudelina Peña, tía del menor, la había invitado al almuerzo que se realizó en la casa de Catalina, que ese 13 de junio de 2024 había llegado cerca de las 12:10 y que se trató de un "almuerzo normal y tranquilo" porque "todos conversaban con el que tenían al lado".

La mujer detalló que luego de la desaparición de Loan llamó "a un policía directamente porque el teléfono de la comisaría nunca funciona" y pidió que "la ayudaran a buscar al menor".

Loan desapareció el 13 de junio de 2024.

"Me duele que me acusen del secuestro de un niño. Es algo horrible lo que nos está pasando a nosotros. Jamás en mi vida haría daño a un niño. En mi vida haría daño a un niño, nunca", puntualizó.

En su declaración, solicitó a los jueces que realicen un seguimiento minuto a minuto de la ubicación de su celular para comprobar que desde que salieron de la casa de Catalina "nunca pararon ni se desviaron y fueron directamente hasta su casa".

El momento de la desaparición de Loan

Caillava subrayó que se retiraron rápido del lugar donde se celebró el almuerzo porque su marido Carlos Pérez "quería ver el partido de River", además, aseguraron que desconocían que habían ido a un naranjal a aproximadamente seis cuadras de la casa de la abuela Catalina.

La exfuncionaria explicó que durante ese día era la segunda vez que el menor iba a la casa de su abuela y que podría haberse extraviado "si quiso volver con su papá" porque se trata de una superficie de casi 600 metros con monte de por medio.

Loan tenía cinco años cuando desapareció.

Cerca de las 15 se comunicó con Catalina que le aseguró que "no había aparecido" y le consultó si lo había visto durante el camino, ante la negativa, preguntó sobre una posibilidad de haberse escondido en la camioneta.

"En la camioneta, imposible, porque mi marido, como está acostumbrado a vivir en la ciudad, siempre pone llave, por más que esté en el campo", aseguró; de todos modos, volvieron al lugar donde había estacionado el vehículo y miraron en el interior.

Los peritajes a su camioneta y la crítica al comisario Walter Maciel

Caillava aseguró que llevó su vehículo a una dependencia policial de la localidad de 9 de julio por miedo a represalias por las denuncias sobre venta de drogas que había realizado, pero denunció que no fueron resguardados.

"No tiene sentido que nosotros mismos llevemos y que pidamos que periten el auto y la camioneta si sabíamos que lo teníamos a Loan ahí. Eso es totalmente falso. Nunca paramos, nunca tuvimos a Loan en nuestros vehículos", indicó.

En su declaración apuntó contra el comisario Walter Maciel debido a que las llaves de sus vehículos "estaban en su oficina", al igual que las llaves de la celda donde permanecía el perro que registró el olor del menor en la camioneta de Caillava.

"Las llaves de la celda donde estaba la ropa de Loan, en una bolsa de consorcio, sin acta de custodia ni acta de secuestro, estaban en la oficina del comisario Maciel", puntualizó la exfuncionaria municipal.



