Juicio por Loan: "No tengo dudas de lo que ocurrió, las pruebas son contundentes", dijo Walter Maciel

El comisario Walter Maciel, acusado de ser partícipe necesario en la desaparición de Loan Peña, declaró este jueves ante el Tribunal en Corrientes y aseguró que las pruebas reunidas en la investigación son "contundentes" y afirmó que no tiene dudas sobre lo que ocurrió con el menor.

"Voy a ser lo más claro posible, para que este Tribunal y la sociedad entiendan. Se me acusó de algo que no hice", sostuvo y afirmó que el nene de 5 años murió tras ser atropellado. Según su hipótesis, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña levantaron el cuerpo y lo ocultaron.

Al recordar el 13 de junio de 2024, el día que desapareció Loan, el comisario contó que llegó a la dependencia policial como todos los días y organizó un operativo por las actividades del pueblo. Después se retiró a un evento y regresó a su casa, donde un oficial le avisó que Loan había desaparecido.

Frente a esa situación, Maciel relató que se dirigió hasta el lugar y habló primero con Catalina, la abuela de Loan, y luego con sus padres y otras personas que estaban allí. Durante la audiencia también les pidió disculpas a los padres de Loan. "Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo", expresó.

La hipótesis sobre qué pasó con Loan

Según explicó Maciel, durante las primeras entrevistas Pérez le dijo que no había visto nada y que solamente había observado una oveja que intentó atacarlo. El comisario indicó que tuvo en cuenta ese relato porque el hombre era exmarino de la Armada y tenía "instrucción de fuerza".

El momento más fuerte de la declaración llegó cuando expuso su hipótesis sobre lo ocurrido con Loan. "No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes", afirmó. Para Maciel, el nene fue víctima de "un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento".

A partir de esa interpretación, señaló directamente a Pérez, Caillava y Laudelina como responsables. También aseguró que desde el comienzo sospechó de Laudelina, tía de Loan,y que pidió su detención en varias oportunidades.

Loan junto a sus padres.

Durante la audiencia, además, cuestionó los dichos de Laudelina sobre una supuesta conversación en la que él habría mencionado a un equipo de fútbol y a un santo. "Es totalmente mentira", respondió Maciel al referirse a esa acusación.

El botín y la defensa de Maciel

Otro de los puntos que abordó el comisario fue el hallazgo del botín de Loan. Maciel sostuvo que fue "plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava" con el objetivo de desviar la búsqueda del menor. "Esta mujer trató de desviar la búsqueda de la verdad, entonces hizo que sigamos buscando", afirmó.

Respecto de su actuación durante la investigación, Maciel defendió las decisiones que tomó y aseguró que Benítez, Ramírez y Millapi no tuvieron participación en el hecho. "No tengo ningún motivo para favorecer a los acusados. Con todo lo que hice, ¿en qué me beneficio?", planteó ante el Tribunal.

Laudelina Peña, la tía de Loan.

El comisario también negó haber tenido vínculos con los demás imputados y aseguró que nunca tuvo trato con ellos ni con los acusados de la Fundación Dupuy. "Yo no favorecí a nadie, simplemente con los pocos elementos de prueba y manifestaciones, mi investigación decía: buscamos a un niño perdido en el campo", explicó.

Al finalizar su declaración, Maciel pidió que quienes tengan información sobre la desaparición de Loan se acerquen a la Justicia. "Quiero que la verdad se sepa, y la verdad está aquí en la sala. A las personas que están libres, si saben algo, si tienen conocimiento sobre lo que pasó con Loan, que se acerquen. Todos queremos saber qué pasó con Loan", expresó.

Tras acceder a la investigación judicial y participar del juicio, Maciel sostuvo que ya no le queda "ni un poco de duda" sobre la responsabilidad de Pérez, Caillava y Laudelina Peña en la desaparición de Loan.