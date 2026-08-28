Juicio por Loan Peña: policías dejaron al "Americano Soria" más complicado

En el marco del juicio por la desaparición de Loan Peña, Nicolás Soria, más conocido como "El Americano", quedó más complicado tras el testimonio que brindaron tres integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Federal (PFA). Todos coincidieron en que el sujeto se hacía pasar como integrante de Interpol y de la DEA.

Se trata de cuatro agentes policiales que custodiaron el hotel "Despertar Iberá", en la localidad de 9 de Julio, donde se hospedaron los acusados de la "Banda del hotel", quienes ahora afrontan el debate oral por la desaparición del pequeño.

Puntualmente, este jueves declararon los cuatro efectivos que participaron de distintos procedimientos: Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, integrantes de la PNA, y Lucas Matías González, de la PFA.

Todos los testimonios resultaron coincidentes en los aspectos centrales de los hechos que fueron consultados por el tribunal. Además, aportaron información ante la Justicia sobre los movimientos y procedimientos realizados en ese hospedaje mencionado.

En este sentido, Escobar relató que cuando le solicitaron identificarse: "Soria me dijo que era de Interpol y que nadie podía pedirle la identificación, ni la jueza (Cristina Pozzer Penzo), porque él tenía un jefe que estaba por encima de todos". Asimismo, destacó que el hombre al principio le hablaba en inglés, pero luego "habló en perfecto español cuando llegó la Prefectura".

Nicolás Soria, más conocido como "El Americano", quedó más complicado en el juicio por la desaparición de Loan Peña.

El dato tuvo mayor relevancia porque durante el miércoles una testigo había señalado que Soria decía ser integrante de la DEA. A esto se suma la declaración de Lucas Matías González, quien también coincidió con los testimonios brindados por los tres prefectos.

Mientras tanto, Soria sigue detenido e imputado por entorpecer la investigación del caso en torno a la desaparición de Loan, quien fue visto por última vez a mediados de 2024, tras un almuerzo en la casa de su abuela, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Este presunto empresario bonaerense está señalado como integrante de la denominada "Banda del hotel". Se trata de un grupo de diez personas, todos imputados, que según la fiscalía llegó a 9 de Julio días después de la desaparición de Loan bajo la fachada de la Fundación Lucio Dupuy. Están señalados porque habrían desplegado maniobras para desviar la investigación.

Las declaraciones ya forman parte del debate y deberán ser valoradas por los integrantes del tribunal, junto con el resto de la prueba, para determinar qué ocurrió y cuál fue el verdadero rol de Soria y de los demás acusados.

El miércoles próximo deberán presentarse a declarar José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño, todos integrantes de Prefectura, mientras que al día siguiente lo harán Matías Agustín Fernández, Belén Nazarena Acosta, Vanina Soledad Escobar y María Isabel González, de la misma fuerza.