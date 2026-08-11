Juicio por Loan: quiénes son los cuatro testigos que declaran este martes

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes en la ciudad de Corrientes con la declaración de cuatro nuevos testigos. De este modo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes seguirá reconstruyendo las circunstancias que rodearon la desaparición del niño.

Entre los principales citados a declarar se encuentra María Leticia Risco, quien fue coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) hasta 2025.

Según indicaron, su testimonio estará relacionado con la intervención del organismo y la activación de la Alerta Sofía, el mecanismo utilizado para difundir rápidamente la desaparición de menores considerados en situación de alto riesgo.

Además, en la audiencia se espera el testimonio de Carlos Alberto Moreira, conocido como "Pachucho", un vecino de 9 de Julio que participó voluntariamente de los primeros rastrillajes. Según había declarado durante la investigación, comenzó a buscar a Loan la noche del 13 de junio de 2024 y continuó con los operativos durante las horas siguientes.

Moreira también registró con su teléfono imágenes de las huellas encontradas durante los rastrillajes. El testigo aseguró que filmó marcas sobre la arena y posteriormente sobre el barro, material que envió por WhatsApp al viceintendente de 9 de Julio. Además, relató que durante uno de los recorridos se cruzó con Laudelina Peña cuando salía del monte y que conservó los videos originales.

La tercera testigo será Cinthia Andrea Grimaldi, médica especialista en tocoginecología y obstetricia que atendió a María Victoria Caillava el 14 de junio de 2024, un día después de la desaparición de Loan. Su declaración resulta relevante porque existen diferencias entre lo que la acusada manifestó sobre el motivo de su viaje a Corrientes y lo que habría informado la profesional durante la investigación.

En tanto, el último testigo será Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal Argentina y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Su testimonio estará vinculado con la intervención de la fuerza federal en la investigación y los procedimientos realizados durante los primeros días posteriores a la desaparición de Loan.

Loan Danilo Peña tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje Algarrobal. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido y la investigación avanzó hacia una instancia de juicio oral.

En el proceso judicial 17 personas son juzgadas por el caso, mientras el tribunal continúa incorporando testimonios y elementos para reconstruir qué ocurrió durante las primeras horas posteriores a la desaparición.