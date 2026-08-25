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Martes, 25 de agosto de 2026

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Juicio por Loan: sobreseen a ocho acusados en la investigación por trata de personas

El Juzgado Federal de Goya sobreseyó este martes por el delito de trata de personas con fines de explotación a los ocho acusados, mientas continúa el juicio por supuesta sustracción y ocultamiento del menor.

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La Justicia sobreseyó este martes por el delito de trata de personas con fines de explotación a ocho acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña, mientras continúa el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento del menor en la provincia de Corrientes.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo dictó la medida en favor de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; Antonio Bernardino Benítez; Daniel "Fierrito" Ramírez; Mónica Del Carmen Millapi y Francisco Amado Méndez.

En ese sentido, se dictó la falta de mérito para todos los implicados, en tanto que en el caso de Millapi, Benítez y Ramírez se tomó la misma determinación por "abandono de personas" ya que venció "holgadamente el plazo desde entonces, hasta la actualidad sin que se incorporen elementos que modifiquen el dictado del decisorio".  

Por su parte, se dispuso la continuidad de la búsqueda de Loan Peña y la vigencia de las alertas internacionales de la INTERPOL, así como las publicaciones y búsquedas del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de personas) y el Legajo delegado al Ministerio Público Fiscal a partir de las nuevas informaciones.

También se impuso "insistir en la publicación de la foto del menor y de la foto vigente por el Ministerio de Seguridad en todas las plataformas disponibles".

 

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