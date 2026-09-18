Juicio por Loan: un bombero reveló un detalle sobre Antonio Benítez el día de la desaparición

En una nueva jornada del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, José Manuel Ojeda, declaró este jueves y aportó detalles sobre las primeras horas de la búsqueda del niño, desaparecido el 13 de junio de 2024.

Según su testimonio, Mariano Peña, hermano de Loan, llegó al cuartel cerca de las 16:30 para pedir ayuda porque el menor estaba "perdido". Los bomberos se trasladaron entonces hasta la casa de Catalina, en el paraje El Algarrobal.

Durante el recorrido, Ojeda aseguró que se cruzaron con Antonio Benítez, uno de los imputados, quien circulaba "solo en su moto, sin remera, transpirado" y llevaba otra prenda envuelta en el brazo.

Al llegar a la vivienda, el bombero recordó que habló con María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, quienes le dijeron que Loan "se había perdido cuando fue a buscar naranjas". Ojeda afirmó que ambos estaban tranquilos y que después no volvió a verlos buscando al niño.

En tanto, otro testimonio de la jornada fue el de Brisa de los Ángeles Contreras, quien aseguró haber visto, el 15 de junio, a una persona lavando la camioneta blanca 4x4 de Caillava y Pérez. Según relató, la limpieza se concentró especialmente en las ruedas delanteras.

Además, en la audiencia declararon un enfermero y un testigo que mantuvo contacto con Benítez durante la búsqueda. Los testimonios continuarán el 22 y 23 de septiembre, cuando está prevista la declaración de nuevos testigos ante el tribunal.